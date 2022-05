Elite: dominio absoluto de los colombianos, se quedaron con el oro y la plata

La primera jornada de los Panamericanos de ciclismo San Juan 2022 se cerró este viernes con la categoría Elite, en la que a contramano a lo que había sucedido previamente con Damas y Sub 23, la selección argentina no pudo obtener medalla. El campeón fue el colombiano Rodrigo Contreras (57m33s), seguido por compatriota Walter Vargas (a 25s), quienes marcaron el camino al triunfo ya en los metros iniciales.

El único argentino en competencia, el mendocino Alejandro Durand finalizó 6to a 2m23s de del campeón Vargas y no pudo repetir lo que logrado por Antonella Leonardi, en Damas, y Arián Etcheverry, Sub 23, quienes se quedaron con el bronce en las dos competencias de contrarreloj previas.

El ganador, Walter Vargas no ocultó su satisfacción por el oro en una CRI que lo tenía como candidato y no defraudó. “Es una victoria que buscaba desde hace mucho”, dijo tras colgarse la medalla dorada.

“La contrarreloj siempre me gustó, pero no podía ganarla y ahora me llevo el oro que es algo muy importante para mi país, que está creciendo en el ciclismo. Esto es un empuje para los que vienen detrás”, agregó el ciclista de 27 años.

En tanto que Rodrigo Contreras, quien se quedó con la plata, subrayó que “Colombia es gran candidata”. No obstante, sabe que lo que se viene el domingo con la etapa en pelotón será dura y complicada: “En la etapa en línea hay muchos candidatos y hemos visto que la parte del dique es dura así que será exigente y complicada para nuestra selección”.

Clasificación final:

Oro: Rodrigo Contreras (Colombia) 57m 33s

Plata: Walter Vargas (Colombia) a 25s

Bronce: Orluis Aular (Venezuela) a 40s

4° Lauro Mouro (Brasil) a 2m 06s

5° Manuel Rodas (Guatemala) a 2m 13s

6° Alejandro Duran (Argentina) a 2m 23s

7° Jimmy Montenegro (Ecuador) a 4m 27s

8° Diego Ferreyra (Chile) a 4m 55s

9° Alexis Quinteros (Ecuador) a 5m 11s

10° Agustín Alonso (Uruguay) a 5m 34s