Ginés González aseguró que en Argentina "no hay casos" de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este tarde la emergencia internacional por el nuevo coronavirus, una designación raramente utilizada que podría conducir a una mejor coordinación internacional para combatir la enfermedad.

"Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles... Esto no es un voto de confianza en China", dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en Ginebra.

En conferencia de prensa sobre los casos de la nueva cepa del virus, el ministro de Salud, Ginés González García, indicó que Argentina no tiene casos del virus que tiene como epicentro la provincia china de Hebei, donde ya murieron 170 personas. "Nos reunimos con un comité de expertos, buscamos tranquilizar a la gente y ya tomamos medidas".

MIRÁ TAMBIÉN La OMS declaró la emergencia internacional en salud por el coronavirus

"Hay una actualización de la situación epidemiológica, donde Argentina no tiene casos y estamos en contacto con las provincias. Estuvimos desde el primer momento atentos, preparándonos y haciendo todas las acciones. Naturalmente tomamos todos los días diferentes medidas. La primera es reunirnos permanentemente con el comité de expertos viendo qué es lo mejor para nuestro país", indicó el funcionario.

A su vez, reconoció que desde la cartera que él comanda se solicitó al Instituto Malbrán que se encuentre disponible para identificar el virus ante la presencia de síntoma compatible. "Reactivos ya tenemos, si hubiera necesidad se puede hacer el examen en el día".

"En realidad, el virus no tiene alto mecanismo de transmisión ni una tasa de letalidad alta. En la mayoría de los casos se da en personas mayores que tienen una patología previa que hace que sea posible el contagio", aseguró.

MIRÁ TAMBIÉN Un hombre lucha por su vida tras protagonizar un impactante choque

Según pudo explicar el ministro, una de las ventajas que tiene la Argentina, además de la lejanía con el país donde se originó es la época del año en la que sucede. "No es necesario interrumpir los viajes a China. Pero si no es extremadamente necesario se recomienda no viajar al país".

La enfermedad, cuyo epicentro es la provincia de Wuhan, ya contagió a más de 8.000 en cerca de una veintena de países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China.