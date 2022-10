En Desamparados solo están quedando los ídolos

A menos de una semana del descenso de Desamparados al Torneo Federal Regional Amateur, ya son once los jugadores del plantel que afrontó el Federal A que rescindieron su contrato con la institución. En los nombres no están Matías Garrido ni Lucas Ceballos, los dos emblemas del club que regresaron por amor a la camiseta pero que no pudieron esquivar la pérdida de la categoría.

Es que el año futbolístico del equipo puyutano fue pobre. Nunca logró el equilibrio, tuvo cinco entrenadores, le costó sumar de visitante y varios errores dirigenciales marcaron el camino de un equipo que estuvo más de la mitad del torneo sumergido en el fondo de la tabla y sin un rumbo ni continuidad de resultados positivos.

Publicidad

El descenso condenó a Sportivo, que durante un año no podrá disputar torneos nacionales y solo tendrá como única competencia el torneo local que organiza la Liga Sanjuanina de Fútbol. Por ello es que automáticamente once jugadores pasaron por la escribanía y rescindieron el vínculo que los unía al víbora.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Saú Abecasis, Rodrigo Brandán, Lautaro Di Santo, Marcos Cabrera, José Cesarini, Bruno Rodríguez, Emanuel Décimo, Nicolás Quiroga, Julián Lucero, Nahuel Velázquez y Javier Pereyra quedaron en libertad de acción y ya pueden negociar con otra institución buscando seguir en la categoría.

El listado podría continuar en los próximos días y las miradas apuntan a si Matías Garrido y Lucas Ceballos emigran de Desamparados y se ponen al frente de una institución que debe rearmarse y acomodarse para recién dentro de un año buscar el regreso al Federal A.