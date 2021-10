En diciembre una escuela de Calingasta presentará oficialmente su marcha institucional

El director de la Escuela General Manuel Savio de Calingasta, Alejandro Ponce, confirmó que la presentación oficial e institucional de la marcha se hará el 2 diciembre, en el marco de la tercera edición de la Expo Savio; una actividad de importancia departamental en la que los alumnos y profesores de la escuela muestran todos los trabajos realizados durante el año escolar.

"La idea de hacer un himno, una canción de la escuela nace un día mientras pensaba cosas para sumar a la escuela antes de que comenzaran las clases de este año”, contó a DIARIO HUARPE Ponce, “Ese día me puse en contacto con el profesor de música de la escuela, le gustó el desafió y bueno, después de varios meses podemos decir con mucha alegría que la canción está terminada"

Tras contarle la idea al profesor de música (Raúl Castillo), el director de la escuela contó que entre los dos comenzaron a buscar aliados para concretar la idea. El primero que se sumó fue el profesor de literatura, filosofía de la escuela, el escritor Gabriel Oliveras, quien se comprometió a confeccionar la letra; y luego, los demás profesores de la escuela para aportar ideas sobre lo que debía decir la letra. "Todo este proceso fue de manera online", contó el director.

Si bien a esa altura los primeros tonos y melodías de la estructura musical ya habían salido de la inspiración del profesor de música, todavía no se definía si era un himno o una marcha. No obstante, las ideas y propuestas de los demás profesores para darle contenido a la letra comenzaron a llegar, y una vez que el profesor de música definió que era una marcha y no un himno, se adaptó la letra, se hizo la primera prueba y luego los sucesivos arreglos.

Por qué marcha y no himno.

Según el profesor de música, Raúl Castillo, la determinación de marcha se la dio los compases

"Desde la teoría musical, el himno es más melódico, con un compás de cuatro cuartos; y la marcha tiene ritmos más marcados, compases más acentuados, es decir, de dos cuartos", explicó. "Al darme cuenta de esto", precisó, "le agregué un redoblante y la estructura musical terminó de encuadrarse en una marcha".

Castillo contó que la inspiración de la melodía llegó de una manera muy particular.

"Unos días después que el director me había contado la idea, me puse a ordenar la despensa de casa y me encuentro con una quena andina que tenía guardada. La tomé, empecé a tocar y así salieron los primeros acordes y la melodía".

La mayoría de los instrumentos musicales utilizados fueron andinos: quena, charango y un siku. No obstante también se le sumó una guitarra y un redoblante de batería

El trabajo musical de edición y armado llevó alrededor cuatro meses. Luego, entre todos decidieron sumarle un video casero con imágenes fijas y móviles de la escuela y sus actividades, como para subirlo a las diferentes plataformas que brinda hoy la tecnología virtual.

“La verdad que ha sido una experiencia maravillosa, integradora. Todos nos hemos sentido parte de una creación musical que es de la escuela y quedará para siempre”.

Mirá el viedo y escuchá la marcha

Patricia Castro y Mayra Ybañes, del departamento de Calingasta, pusieron sus voces; Raúl Castillo, la música; Gabriel Oliveras, se encargó de la recopilación de la letra, el orden de versos y estrofas; y Benjamín Pasten, puso el estudio de grabación, la técnica para la edición y masterización.

Importantes firmas de convenios.

Capacitación para perforistas

Hace unos días, las autoridades de la Escuela Savio firmaron convenios con la Cámara Minera y la Cámara de Perforistas de San Juan para que el establecimiento educativo sea la sede donde se desarrollarán los cursos de capacitación para perforistas.

"La verdad que estamos muy contentos con ser sede de estas capacitaciones y también muy ilusionados por la proyección que tendrá estos saberes en el marco de lo que se viene en materia minera para el departamento de Calingasta, Jáchal e Iglesia", dijo Ponce.

Según datos aportados por la Cámará Minera, San Juan necesitará en un corto plazo cerca de 1000 perforistas, debido a la cantidad de proyectos de exploración y explotación minera que llegarán a la provincia.

"Las capacitaciones serán muy importantes porque en San Juan no tenemos perforistas y cada vez que las empresas mineras requieren de sus servicios, tiene que salir a contratar especialistas de Mendoza y Catamarca", dijo el director de la Escuela.

El dictado de clases comenzará en el mes de noviembre. La parte teórica se dictará en la escuela Savio en el turno vespertino y las practicas se realizarán en las empresas mineras que han ofrecido sus maquinarias para este proyecto de capacitación.

Carreras Universitarias

Otro de los importantes convenios firmados la semana pasada fue con las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan ya que muy pronto comenzarán a dictarse en dicho establecimiento los cursos de ingreso para las tres carreras universitarias que comenzarán el año que viene.

Las tres carreras serán tecnicaturas: una sobre los beneficios de los minerales; otra sobre explosivos; y la tercera, sobre exploración geológica.

"Sin dudas creemos que nuestra escuela empieza a perfilarse como un polo educativo de trascendencia provincial, regional y nacional", dijo el director Ponce, "porque la oferta educativa que ofrece es importante para una salida laboral segura", concluyo.

Para tener en cuenta

La Escuela Técnica General Manuel Savio fue fundada en el año 78, es decir hace 43 años.

Hoy cuenta con una matricula de 220 alumnos

Esta ubicada en la Villa de Calingasta justo en el cruce de la calle Juan Jufré y Ruta 412.

Los alumnos que estudian en la escuela egresan con el título de Técnicos Mineros.