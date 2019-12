En el Argentino de Clubes sub 13 un jugador de Peñarol hizo 78 puntos en dos cuartos

Un jugador de Peñarol de Mar del Plata anotó hoy 78 puntos en dos cuartos, pero su equipo perdió ante Sportivo Bolívar de Carlos Paz, por 113-112, en partido de la última fecha del cuadrangular semifinal de la zona C del Argentino Sub 13 de clubes.



Se trata de Fernando Zustovich, un base de 12 años y 1,83 metros de altura, quien metió 30 de los 38 tiros de cancha que ejecutó, tanto en el primer como el último cuarto, que son los dos únicos que jugó (por reglamento los menores no pueden tener más de 20 minutos de acción).



Fernando, hermano de Eugenio, también surgido de Peñarol y hoy en Jachal de San Juan (en el Torneo Federal), venía de marcarle 54 puntos a Atenas de Córdoba (102-92) y 55 a Gimnasia y Esgrima La Plata (83-80), respectivamente.



Zustovich terminó su participación con una media de 62,3 puntos y 13,7 rebotes por partido.



De este modo, el elenco marplatense, pese a la ventaja que supone haber sido anfitrión del cuadrangular, quedó eliminado por diferencia de tantos, tras haber empatado la primera posición con Gimnasia (clasificado al Final Four) y Sportivo Bolívar, con registros 2-1.