Encontró un fajo de billetes mientras lavaba un auto y devolvió hasta el último peso

Santiago Sosa tiene 20 años y trabaja en un lavadero de autos en La Bebida. El miércoles llegó como todos los días y recibió el primer auto, con lo cual se dispuso a lavarlo como es costumbre: primero por fuera y luego aspirando el interior.

Sin embargo, una sorpresa le deparaba el destino y dos caminos a tomar. "Era un día normal de trabajo. El primer auto que lavé, cuando empecé a aspirarlo, levanté el asiento y encontré un taco de plata que era como de 20 centímetros. Yo pienso que eran $200.000 porque había muchos billetes", relató el joven en diálogo con Radio Sarmiento.

¿Qué hacer frente a esa oportunidad, tal vez la única, de ver tantos billetes juntos? Más aún cuando se atraviesan necesidades porque, según relató Sosa, tiene dos hijos y ese día no les había comprado ningún regalo para que celebraran la llegada de los Reyes Magos.

"Estaba solo, el dueño (del lavadero) no estaba. No sabía qué hacer con la plata. Tengo 20 años y dos hijos, por eso pensaba porque justo para Reyes no tenía qué regalarles. Pasó por mi cabeza no dejarme todo, pero sacar algo por la necesidad", se sinceró. No obstante, indicó: "Como Dios dice que no hay que robar, yo obedezco. Además, mis padres me instruyeron en ese camino".

"Pensé que el dueño de esa plata se debe haber esforzado por tenerla. Yo hago lo que quiero que hagan conmigo", señaló Santiago, quien no dudó y le doy el dinero a Miguel Lillo, el propietario del lavadero.

"El dueño (del dinero) no habló conmigo. Estuvo muy agradecido. Miguel me agradeció por el gesto, es lo que le gusta. Yo no esperaba nada a cambio, ni siquiera un agradecimiento. Al día siguiente encontré $3.500 en otro auto y también los devolví porque es lo que se debe hacer", afirmó sin dudar.