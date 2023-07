Enojo de peleadores de MMA por "La Velada del Año 3" y sus ingresos

Luego de lo que fue "La Velada del Año 3", peleadores de MMA y boxeadores quedaron indignados. El pasado sábado, el stream de Ibai Llanos hizo historia una vez más, luego que rompiera récords con un evento multitudinario. En Twitch, alcanzó los 3,4 millones de usuarios. De esa manera, luchadores profesionales quedaron indignados con los ingresos generados para los youtubers y la cantidad de personas que apoyaron.

De hecho, Lara Fernández, luchadora de Muay Thay, no se guardó nada en sus redes sociales contra los youtubers y quienes apoyan esta clase de eventos. "A ver si os dejáis de tanta velada 'del año' de Ibai y asistís, pagáis para vernos y nos ayudáis a atletas de verdad y no a gente haciendo el payaso", fue lo que partió diciendo, mostrándose claramente enojada.

Por otro lado, en sintonía con la situación y la enorme cantidad de visitas que tuvo el stream, la mencionada también reconoció: "Nosotros nos lo curramos día a día, sin ayudas, sin reconocimiento ninguno y ahora viene un tío con dinero a montar 'veladas' y la gente lo ve y paga para ir a verlo. En fin...". Esto, teniendo en cuenta que los pagos de algunos atletas profesionales son menores a los que los youtubers pueden conseguir.

Mucho enojo con los youtubers

No conforme con lo anterior, Lara fue a Twitter y, en su cuenta propia, escribió también: "Madre mía... los defensores de los YouTubers cómo sois... Borro el tweet porque no me apetece recibir notificaciones de gente que no conoce mi deporte, ni a mi, ni lo que conlleva". Cabe resaltar que este mensaje fue borrado a las pocas horas, ya que generó una enorme ola de comentarios.

Sin embargo, la peleadora de MMA no borró las historias que compartió en su perfil de Instagram, en las que se centraba justamente en criticar que les vieran por ser sus 'ídolos': "Es que es horrible tener que leer que la gente va a ver a sus IDOLOS divertirse. Que van a ver el show de sus IDOLOS. Madre mía, vamos de mal en peor", sentenció Fernández, liquidando a los youtubers.