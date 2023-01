Enzo Fernández al Chelsea: el jugador argentino más caro de la historia

Todo parece indicar que Enzo Fernández terminará jugando en el Chelsea pronto. El club de la Premier League le pagaría 127 millones al Benfica. De ser así, pasaría a ser el futbolista argentino más caro de la historia. Por detrás de él quedarán estrellas como Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Javier Pastore, entre otros tantos legendarios que pasaron por el Viejo Continente en sus mejores momentos.

En diálogo con TyC Sports, tras conseguir el título mundial con la Selección Argentina en Qatar, Enzo quebró en llanto. "Quiero preguntarte, ¿cómo haces? Tenés 21 años. Hace dos años y medio estabas en Defensa y Justicia", le consultó el periodista. A eso, el volante respondió: "Me nace así, Dios me dio un don para estar acá y tener la posibilidad de ganar un Mundial con mi país que no tiene precio".

Enzo Fernández durará poco en Benfica

En esa misma línea, describió la emoción que vive y mencionó a sus familiares, presentes en el estadio Lusail, como su gran acompañamiento en estas horas: “No hay nada más lindo que esto. Mi familia en la tribuna: mi hija, mi mujer, mis hermanos, mis padres. Toda mi familia acá viéndome es algo que no voy a olvidar nunca más en mi vida. Me lo voy a llevar en el corazón”.

"Hasta el 31 de diciembre estamos seguros de que tenemos a todos los jugadores y ninguno puede salir. Después se abre el mercado y con jugadores de gran talento corremos siempre el riesgo de perderlos. Es difícil para los jugadores volver de jugar un Mundial y estar listos para una competición doméstica pero tanto Otamendi como Enzo demostraron una gran actitud", dijo Roger Schmidt, DT del Benfica, hace pocos días.

Además, el entrenador de las "Águilas" también agregó lo siguiente: "Vinieron con predisposición y en buena forma. Ya se entrenaron con el equipo y están muy motivados. Estamos orgullosos de lo que hicieron con la Argentina y por la forma que jugaron". No queda duda alguna que los portugueses extrañarán a Enzo Fernández en el equipo, a pesar de llevar pocos meses en la entidad.

Los futbolistas argentinos más caros de todos los tiempos

Enzo Fernández - restan detalles para que Chelsea le pague 127 millones de euros al Benfica.

Gonzalo Higuaín - Juventus pagó 90 millones de euros al Napoli.

Ángel Di María - Real Madrid lo vendió por 75 millones de euros al Manchester United.

Ángel Di María - Manchester United se quedó con 63 millones de euros por el traspaso al PSG.

Hernán Crespo - Lazio le abonó 63 millones de euros al Parma.

"Cuti" Romero - 55 millones de euros del Atalanta al Tottenham.

Mauro Icardi - Inter lo dejó ir al PSG a cambio de 50 millones de euros.

Giovani Lo Celso - fue traspasado del Betis al Tottenham por 48 millones de euros.

Nicolás Otamendi - 44,5 millones de euros le pagó Manchester City al Valencia.

Juan Sebastián Verón - por 42,6 millones de euros, Lazio lo vendió a Manchester United.

Javier Pastore - por 42 millones de euros, del Palermo al PSG.