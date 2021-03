Erika Manrique y su lucha: 20 años para defender los derechos de las mujeres trans

Erika María Manrique tiene 40 años y desde los 20 dedica parte de su tiempo a luchar por los derechos de las mujeres trans, en la previa del Día de la Mujer la dirigente contó cómo es su vida, cómo ve la lucha del sector y cuáles son los objetivos a futuro.

Erika contó que desde "muy chica" se autopercibió como mujer y desde la adolescencia comenzó todo el proceso de convertirse en lo que realmente sentía. "Todo este proceso estuvo acompañado por mi familia, tuve suerte de que hubo aceptación y acompañamiento eso hizo mucho más fácil el proceso relato la joven la mujer que vive en Rawson", recordó la mujer.

Mientras iba afrontando esta metamorfosis, Erika comenzó a salir a la calle y se encontró de lleno con la discriminación. "Sentí discriminación en todos los ámbitos. Es muy doloroso enfrentar eso a diario".

En medio de este proceso una joven Erika se decidió por estudiar enfermería. "Siempre me sentí atraída por las ciencias de la salud", aseguró la mujer que se decidió a estudiar enfermería en una universidad católica. Allí también me sentí discriminada, no tanto por mis pares, sino más bien por los docentes porque como era una institución origen católico había muchos prejuicios, Había docentes que ni siquiera respondían a mis preguntas", aseguró Erika frustrada, igualmente agregó que cree que en los últimos tiempos las cosas han cambiado.

Finalmente, Erika dejó la carrera y decidió dedicarse a buscar trabajo y vivió una de los momentos más dolorosos. "Las mujeres trans siempre vivimos la discriminación es parte de nuestra rutina diaria Pero hay algunos hechos que duelen más que otros, me acuerdo un día que fui a pedir trabajo y una persona responsable de una clínica me derivó con a continuar la entrevista con un varón y cuando iba camino a su oficina pude ver que hacía señas de que no me quería ver, esto me dolió mucho", recordó.

El tiempo pasó y Erika consiguió trabajo de cuidadora de enfermos, siempre de manera informal, en negro. Todo cambió hace 5 meses cuando ingresó a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de San Juan y desde allí trabaja por el respeto de los derechos del colectivo trans.

Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

En todo momento Erika destacó que ella tuvo suerte de tener esta historia de vida, es que, en la mayoría de los casos las familias no aceptan la condición de sus hijas y hasta llegan a excluirlas del hogar. Esto genera que chicas muy jovencitas terminen en la calle sin una salida laboral, ni formación y que muchas veces terminan en el trabajo sexual con los riesgos que esto implica. "No está mal el trabajo sexual en sí, no lo crítico, pero es cierto que hay muchas mujeres trans que no es no pudieron elegir dedicarse a esto, sino que se vieron forzadas por la vida", aclaró Erika.

Mientras pasaba sus años entre la búsqueda de trabajo y su carrera Universitaria Erika se acercó a la militancia fue así que ahora llegó a liderar la entidad a Acercándonos y el Movimiento Libertad, dos ONG que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres.

Ahí recibe a diario inquietudes de muchas mujeres trans que sienten que no respetan sus derechos y también de muchas chicas jóvenes que están en recién Iniciando el proceso de asumirse como trans.

"Es muy complejo descubrirse diferente, una se pregunta que me pasa. Por eso tratamos de contener a las chicas, de darles herramientas todas las herramientas posibles para que sepan que no están solas que tienen a sus pares en asociaciones que tiene el área de Derechos Humanos y que también está el Inadi", aseguró Erika al recordar los lugares en los que las mujeres que pueden pedir ayuda para lograr el respeto de sus derechos, sobre la ley de cupo laboral y cómo denunciar discriminación.

"También Hablamos de las cuestiones de salud, ya que son muchas las mujeres trans que en su desesperación se someten a cirugías peligrosas que ponen en riesgo su vida además hablamos con ellas de la situación laboral de las herramientas que tienen para buscar un trabajo", destacó.

Sobre la situación actual de la sociedad, la referente aseguró que se viene notando un importante "cambio social". "Ya que el Gobierno haya creado una ley de cupo laboral en la administración pública es un gran paso, lo que falta es que los privados se animen y dentro de poco comencemos a ver mujeres trans desempeñando diferentes tareas", opinó.

"Este cambio también se está dando en la célula misma de la sociedad, ya que cada vez más familias aceptan la identidad de género de sus hijos, el concepto de infancias trans es un cambio rotundo que de a poco se irá naturalizando", concluyó esperanzada.