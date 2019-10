España dona 50 millones de euros y liderará el apoyo de la Unión Europea a los migrantes venezolanos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, anunció que su país liderará el apoyo de la Unión Europea a los migrantes venezolanos con una contribución de 50 millones de euros en los próximos tres años, para ayudar a Colombia y otros países de la región que los acogen.



Con ese anuncio, que oficializará en la conferencia internacional de donantes que se celebrará en Bruselas los próximos 28 y 29 de octubre, el canciller cerró una visita al puente internacional Simón Bolívar, el paso más activo de la frontera colombo-venezolana, donde pudo ver de cerca el drama de los miles de personas que a diario huyen de la crisis en el país caribeño.



"Creo que estoy en condiciones de anticipar que España en esta conferencia internacional de donantes, para paliar los efectos de la crisis migratoria venezolana, va a contribuir con 50 millones de euros (unos 55,8 millones de dólares) en los próximos tres años", manifestó Borrell en una rueda de prensa conjunta con el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, informó la agencia EFE.



Esa contribución triplica los 14 millones de euros destinados por España en los últimos años a una crisis que ha obligado a más de cuatro millones de habitantes del país petrolero a buscarse la vida fuera de sus fronteras, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur).



"Sin duda, (es) una gota de agua en el océano de estas necesidades", manifestó Borrell, impactado por la magnitud del éxodo que vio no solo en el puente Simón Bolívar, donde una multitud circula en ambos sentidos cargando maletas y bultos, sino también en el recorrido que hizo por un puesto de salud fronterizo del Gobierno colombiano y por los centros de atención de organismos internacionales.



Por ello subrayó que "España y la Unión Europea están también comprometidas en ayudar en esta situación" y lo harán más porque lo destinado por la comunidad internacional a este fenómeno migratorio "no es suficiente".



"La Unión Europea en su conjunto ha aportado casi 120 millones (de euros), todo ayuda, pero sin duda no es suficiente y por eso la importancia de esta conferencia internacional convocada por la Unión Europea y a la que asistirán los máximos responsables de las Naciones Unidas en materia de emigración y ayuda humanitaria", afirmó.



Colombia es el país que más venezolanos del éxodo ha recibido, con 1,4 millones, pero los recursos propios y de la comunidad internacional para atender sus necesidades básicas de salud, educación y vivienda son insuficientes, por lo cual el canciller Trujillo ha reclamado más ayuda al resto del mundo.



"El principal resultado que esperamos de esa conferencia es que crezca, aumente el nivel de conocimiento de la realidad que enfrentamos a raíz de esta crisis migratoria proveniente de Venezuela" y que ello conlleve "a que aumente la cooperación internacional", manifestó el ministro colombiano en la rueda de prensa.