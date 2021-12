Especialistas aseguran que la Boleta Única traería una serie de beneficios electores y el Estado

Desde hace años que antes de una elección general en la Argentina se reaviva el debate sobre la importancia de implementar el sistema de la Boleta Única Papel (BUP). Este año antes de las Legislativas se reavivó este debate pero todo quedó en nada porque desde el oficialismo dijeron que no tenían tiempo de aplicarlo.

Ahora ya surgió un grupo de especialistas y organizaciones relacionadas con el cuidado y preservación de la democracia solicitaron que se implemente este sistema. Entre los referentes que impulsan esta iniciativa se destacan la RAP (Red de Acción Política), Cippec y miembros fundadores de Argentina Debate.

En un Zoom que compartieron las distintas organizaciones presentaron un sondeo de opinión realizado por Poliarquía que abarcó a 955 personas, mayores de 18 años, de centros urbanos de más de 10 mil habitantes. El 55% de los encuestados se mostró de acuerdo con el sistema de votación mediante boleta única. No obstante, un 41% opinó de forma positiva sobre el tradicional sistema de boleta partidaria.

De forma paralela ya hay estimaciones que indican que la BUP permitiría ahorrar 3 mil millones de pesos, ya que se evita la impresión de boletas individuales de cada partido. En ese sentido, el 70% de los encuestados consideró como “muy importante” este punto. El mismo porcentaje destacó también que su implementación evitará que falten boletas de algunos partidos, ya que todos van a figurar en el mismo papel.

“Es un sistema superador y mejor al que tenemos, y ni hablar cuando el sistema actual lo mezclamos con algunas realidades provinciales con colectoras o ley de lemas donde el problema de la boleta partidaria se multiplica”, analizó Lourdes Lodi, politóloga y directora del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario.

En entrevista con Infobae, Lodi destacó que además la BUP hubiera sido útil en un contexto de pandemia como el presente. “La boleta la toca solamente la autoridad de mesa cortando de un talonario y dándosela al elector que puede llevar su propia lapicera para marcar la opción; no hay cuarto oscuro, no hay lugar cerrado, no hay manipulación de boletas por los fiscales, no hay sobres... en términos sanitarios es una opción superadora”.

Otro factor que Lodi señaló como positivo es que con el sistema BUP se impide que haya robo, clonación o el cambio de boletas en los cuartos oscuros. “Todo eso que sucede con la boleta partidaria se resuelve”, afirmó.

Sobre la forma que tiene la BUP, la especialista explicó que “quien diseña y provee la Boleta Única Papel es el Estado, el lugar es equivalente para todos los partidos con el mismo tipo de diseño y el lugar que ocupa cada candidato se define por sorteo, con lo cual un partido pequeño que no tiene un solo fiscal compite en igualdad de condiciones en términos de visibilidad y presencia el día de la elección”, explicó Lodi y recordó que el sistema que ya funciona en Santa Fe y Córdoba.

En la comparación con el sistema de boleta partidaria, la politóloga explicó que una ventaja que tienen los grandes partidos es que pueden imprimir gran cantidad de boletas, en el mejor papel y hasta pueden acceder a sitios de mejor visibilización en el cuarto oscuro, todo esto no pasaría con la BUP porque todos los partidos tienen la misma jerarquía dentro de la boleta.

“En Santa Fe, por ejemplo, en esta elección en la boleta partidaria va a aparecer el gobernador (Omar Perotti) que es candidato suplente a senador. Como en otras provincias que incluso se ponen figuras de referencia que incluso no son candidatos a nada, la boleta partidaria da esa libertad al partido para decidir lo que muestra en la boleta; eso es disparidad, no juegan solo con el caballo del comisario sino con el comisario”, profundizó Lodi.

Lodi destacó que durante el Gobierno de Macri se impulsó la idea de implementar el voto electronico que se sumó a la postura de mantener el sistema como está o de implementar la BUP. Lo cierto es que finalmente, el debate se diluyó y todo siguió como estaba. “Esa dispersión estancó el avance hacia la boleta única que es un proyecto que está en agenda en el Congreso Nacional desde hace más de 10 años”.

Es que este sistema ya se implementa en la mayor parte del mundo. Argentina comparte con Congo, Mali, Marruecos, España, Finlandia, Togo, Uruguay, República Dominicana, Guinea, Malawi, Letonia, Noruega, Filipinas, España, Suecia y Togo, el listado de países que no implementan la boleta única de papel.

Mientra tanto, en Argentina ya hay provincias que piensan en implementarlo en sus jurisdicciones. Este es el caso de Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, y Corrientes desde donde realizaron consultas en busca de pensar la implementación la BUP a nivel subnacional.