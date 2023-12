¿Está listo? Conor McGregor presiona para su pronto regreso a UFC

El regreso de Conor McGregor a la UFC, aunque no confirmado oficialmente, se ha convertido en el tema candente en la principal liga de Artes Marciales Mixtas del mundo. "The Notorious" continúa siendo un ícono que genera revuelo y cuyas palabras dan la vuelta al planeta, por lo que su deseo de volver a pelear ha cambiado el panorama. Este regreso podría coincidir con el UFC 300, un evento que promete presentar el mejor cartel de la historia en Las Vegas.

El aura de McGregor magnifica cada evento en el que participa. Desde su última derrota ante Dustin Poirier, marcada por una grave lesión en el tobillo, hasta sus problemas extradeportivos y su determinación por regresar, su presencia añade un elemento único al mundo de las Artes Marciales Mixtas. Con la mira puesta en el UFC 300 en 2024, el regreso del irlandés se vuelve aún más significativo.

Aunque la ubicación ya está confirmada en Las Vegas, el presidente de la UFC, Dana White, ha anticipado un evento lleno de sorpresas: "Nadie se lo creerá. Verán peleas en preliminares que no pensarán que pueden estar ahí", reveló. En medio de la expectación, McGregor surge como una figura central. A pesar de que la compañía no mostró interés en tenerlo como cabeza de cartel ante Michael Chandler después del programa 'The Ultimate Fighter', el entorno del irlandés tiene otros planes.

¿Conor McGregor encabezará el UFC 300?

Audie Attar, cercano colaborador de McGregor, compartió: "Estamos presionando todo lo posible para que suceda. UFC 300 será increíble. Aunque si no es posible, 2023 será emocionante por su regreso". Estas declaraciones contradicen las anteriores de John Kavanagh, entrenador de Conor, quien había descartado la posibilidad de un regreso y señalaba la International Week de julio como un momento probable.

"Si dependiese de él, pelearíamos el sábado. Solo queremos asegurarnos de que se haga bien y lo antes posible", agregó Attar. La vuelta de McGregor es inminente, pero la fecha exacta aún es desconocida. Conor está ansioso por volver y Chandler parece ser su rival designado. Sólo falta marcar la fecha en el calendario. Un regreso en el UFC 300 sería perfecto para el luchador que ha dejado una marca imborrable en la historia de las Artes Marciales Mixtas.