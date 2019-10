Estudiantes (BA) venció a Colón por penales en Paraná y en semis de Copa Argentina jugará con River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Estudiantes de Buenos Aires venció a Colón por penales (7-6) y pasó a semifinales de la Copa Argentina en Paraná, tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos, por lo que ahora se cruzará en la próxima instancia con River Plate. Matías Villarreal firmó el octavo tiro penal para los de Buenos Aires, luego de que su arquero Altamirano atajó el primero de Colón, que también erró el octavo; luego de los goles de Ángel García (3 PT) y Paolo Impini (36 ST) para Estudiantes, y Fernando Zuqui (7 y 38 PT) para los de Santa Fe. Estudiantes de Caseros, puntero de la zona 1 por el ascenso de la Primera Nacional, venció a Tigre, Arsenal, Real Pilar y ahora a Colón, y jugará en semifinales ante River, mientras que la otra semifinal la protagonizarán Central Córdoba, de Santiago del Estero, con el vencedor de la serie de cuartos de final que dirimirán el viernes 25 a las 17.30, en cancha de Newell's Old Boys, Independiente y Lanús. La cancha rápida por la lluvia caída en Paraná los últimos días generó un partido de mucho ida y vuelta con jugadas claras de gol por ambos lados, y con dos goles antes de los 10 minutos. Estudiantes salió al campo más despierto y a los 3 minutos pudo abrir el marcador con un golazo: tras un tiro libre del sector izquierdo, la pelota cruzó el área, Ángel García tuvo tiempo de enganchar a la zurda, disparó y clavó la pelota en el ángulo superior derecho. A los 7 minutos Marcelo Estigarribia elaboró una buena jugada personal por la izquierda, tiró un centro al ras, nadie supo despejarla y apareció Fernando Zuqui que acomodó el pie izquierdo para firmar el empate. Los minutos pasaron y la agresividad e intensidad rápida del inicio se fue diluyendo, con un Colón que tuvo las más claras y supo adueñarse de la pelota gracias a las malas decisiones, los pelotazos sin sentido y las resbaladas del 'Pincha'. De contraataque el 'Pulga' Luis Miguel Rodríguez comenzó una jugada individual desde la mitad, antes de caer en la medialuna del área abrió para Cristian Bernardi y tras una atajada a Roderigo Aliendro, Zuqui tomó el rebote y con certeza le dio de zurda para el segundo gol a Colón, a los 38 minutos, con lo que se fue al descanso en ventaja. En la segunda parte Estudiantes dejó jugar al 'Sabalero', que se lució por toda la cancha jugando con tiempo, ideas, circulación y elaboración, pero no pudo concretar. Colón disfrutó de los errores de Estudiantes, que no pudo salir de su campo, se mostró desconectado a pesar del cambio de formación, y recién a los 28 minutos tuvo la chance de empatar tras un córner, con un cabezazo que encontró a un Leonardo Burián atento. A los 36 minutos, y luego de un tiro de esquina, llegó el empate de los de Caseros: Francisco González Metilli ejecutó desde la izquierda un centro pasado que Impini tomó en el segundo palo, definió una vez al cuerpo del arquero, pero tuvo el rebote y firmó el 2 a 2 para ir a los penales. Silva, González Metilli, García, Figueroa, Campana, González y Villareal convirtieron e Impini disparó al travesaño para Estudiantes, mientras que Marcelo Estigarribia, Wilson Morelo, Emanuel Olivera, Rodríguez, Aliendro y Matías Fritzler firmaron los penales para Colón, pero Facundo Altamirano le atajó a Ortiz el primero y Zuqui desvió lejos del travesaño el octavo para darle la victoria a los de Buenos Aires. Estudiantes, puntero de la Zona A de la Primera Nacional repetirá entonces semifinales de Copa Argentina como en 2013 cuando cayó con San Lorenzo, y enfrentará a Ferro Carril Oeste el próximo lunes desde las 18, mientras que Colón recibirá a Godoy Cruz desde las 21.20 por la Superliga. -Síntesis- Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera y Marcelo Estigarribia; Fernando Zuqui, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Gabriel Esparza y Cristian Bernardi; Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén. Estudiantes (BA): Facundo Altamirano; Hugo Silva, Paolo Impini, Gonzalo Goñi, Ángel García y Leonel González; Martín Garay, Matías Villarreal y Francisco González Metilli; Emiliano López y Lucas Campana. DT: Diego Hernán Martínez. Goles en el primer tiempo: 3m. Ángel García (E); 7m. y 38m. Fernando Zuqui (C). Gol en el segundo tiempo: 36m. Paolo Impini (E). Cambios en el segundo tiempo: 10m. Matías Gallegos por López y Carlo Lattanzio por Goñi (E); 23m. Gonzalo Escobar por Esparza (C) y DIego Figueroa por Garay (E); 27m. Matías Fritzler por Bernardi (C); Wilson Morelo por Díaz (C) Amonestados: Villareal, Goñi y Silva (E). Árbitro: Fernando Espinoza Cancha: Patronato (Paraná)