Evo Morales llegó a Argentina y pide el estatus de refugiado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente boliviano Evo Morales llegó hoy a la Argentina en avión tras su estancia en México posterior a su derrocamiento y se le concedió asilo político a la espera de ser declarado refugiado, informó el canciller Felipe Solá.



En su primera declaración tras llegar al país, Morales dijo por Twitter que arribó a Argentina "para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado".



"Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", agregó.



El arribo de Morales, obligado a renunciar por un golpe militar el pasado 10 de noviembre en el contexto de una crisis política producida por protestas y denuncias de fraude en los comicios presidenciales del 20 de octubre pasado, se mantuvo en un hermetismo total.



El gobierno de facto que asumió en Bolivia tras la renuncia de líder izquierdista y su huida a México ya ha aprobado una ley para convocar a elecciones una vez que se forme un nuevo órgano electoral, pero que impide la candidatura de Morales.



La presencia de Morales en Argentina le permitiría coordinar de mejor manera la estrategia electoral con su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), dada la mayor cercanía a Bolivia en comparación con México. El MAS no ha sido proscrito para los comicios.



Morales llegó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller Diego Pary Rodríguez, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA José Alberto Gonzáles, dijo Solá al canal TN.



Los políticos bolivianos iniciaron el trámite para ser aceptados como refugiados políticos, condición que debe ratificar el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo "Wado" de Pedro, explicó Solá.



"La condición de refugiado es la de respetar la Constitución nacional, las leyes y el reglamento argentino", y se realiza "el pedido oficial cuando se trata de una persona que está fuera de su país porque tiene temores fundados de ser perseguido por distintos motivos", indicó Solá.



Luego de su renuncia forzada, Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, se asiló en México y la semana pasada, viajó a Cuba por un tratamiento médico.



Los detalles de la estadía de Morales en La Habana se mantuvieron bajo total reserva.



Durante los 14 años que estuvo al frente del gobierno de Bolivia, el país rico en hidrocarburos y litio experimentó uno de sus mayores crecimientos económicos de la era moderna, y millones de personas salieron de la pobreza, según datos del Banco Mundial.



Los hijos de Morales ya se encuentran hace tres semanas en Argentina, donde fueron recibidos por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, tras una gestión personal que realizó Alberto Fernández.



"Evo está muy agradecido; nos dijo que se siente mejor acá que en México y no nos pidió ninguna custodia especial", reveló Solá.



Morales ha negado haber cometido fraude en los comicios del 20 de octubre.



La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo el mes pasado en un informe solicitado por el propio Morales que en las elecciones se habían registrado "serias irregularidades", pero no usó la palabra fraude.



Tras el informe, Morales convocó a repetir las elecciones, pero luego renunció en medio de violentas protestas callejeras tras una "sugerencia" de que dimitiera de la cúpula de las Fuerzas Armadas.



Al menos 36 personas murieron en las protestas pro y anti-Morales posteriores a las elecciones, según la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).