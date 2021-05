Ex casero traicionero: hizo una copia de una llave sin permiso para robarse leña de una finca 

El dueño de una finca pocitana se llevó una sorpresa doble el pasado 29 de mayo. El hombre no solo se encontró con ladrones, si no que también descubrió que su ex casero, que se había ido sin avisar, era el que le estaba robando leña con una copia de una llave que hizo sin permiso.

Todo ocurrió a plena luz del día, a las 10:50 de este sábado en una propiedad ubicada en Calle 15 entre Mendoza y Aberastain. El dueño del lugar recibió un llamado de un vecino, que le dijo que había personas llevándose elementos.

El hombre se encontraba con su hijo en la casa y decidieron llamar a la Policía. Luego de eso fueron hacia el punto señalado por el vecino y fue ahí que se encontraron Pablo Núñez, el ex casero de finca, quien estaba hachando parrales y cargando leña en una camioneta que había contratado para flete.

Primero la Policía estaba por detener a los dueños de la camioneta, pero los mismos explicaron que los habían contratado y que no tenían idea de que el hombre no era propietario del lugar. Señaló que Núñez tenía en su poder una llave con la que abrió una puerta y esto terminó de convencerlo de que tenía permitido el ingreso. Fue así que el dueño de la finca descubrió que su ex casero había hecho una copia sin su permiso de las llaves.

En la denuncia el finquero dejó constancia de que el sujeto había estado viviendo en su propiedad hasta el 18 de enero, cuando tras el terremoto la casa que le alquilaba sufrió daños y tanto Núñez como su esposa se fueron, supuestamente sin avisar. Recién volvió a verlo cuando se lo encontró este sábado llevándose leña.

Ahora la investigación y juicio irán a parar al fuero de Flagrancia, donde el casero podría llevarse una condena la próxima semana.