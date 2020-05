Expropiaciones: entró otra recusación que demora más el inicio del juicio oral

Los abogados defensores de los exjueces Carlos Macchi y Rosalba Marún recusaron a los magistrados que debían resolver la conformación del tribunal que llevará a cabo el juicio oral y público del escándalo de las expropiaciones fraudulentas. En Tribunales calificaron el planteo de dilatorio para seguir demorando el proceso final y empezó a sonar la posibilidad de que a los profesionales les podrían imponer una sanción económica.

Edison Sobelvio y Cayetano Dara son los abogados de Marún y Guillermo Toranzo de Macchi y por caminos separados objetaron la intervención en la megacausa de los jueces Alberto Caballero, Carolina Parra y Federico Rodríguez. Los magistrados son parte del tribunal que tiene que resolver las recusaciones que hay contra sus colegas Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, que a su vez integran el cuerpo colegiado que tendrá la responsabilidad de hacer el juicio final contra los 15 acusados en el caso de las expropiaciones.

El planteo de los abogados no sorprende, porque durante todo el desarrollo de la causa se han dedicado a pedir nulidades y tratar de apartar los distintos jueces que han ido interviniendo en la instrucción y en la catarata de recursos que ellos mismos han interpuesto. Una estrategia que a esta altura nadie duda en que tiene la única finalidad de estirar el proceso en el tiempo para que prescriba y nunca tenga una resolución.

En la nueva recusación, los profesionales dicen que Caballero, Parra y Rodríguez no son jueces naturales, que fueron designados a dedo para intervenir en la causa y, por otra parte, cuestionan que se haya levantado la feria para conformar el tribunal y notificarlos de la audiencia que se debía hacer este viernes. La idea era que resolvieran si está bien que sus tres colegas integren el tribunal de juicio o si no deberían intervenir, como lo afirman los defensores, pero no se pudo hacer a raíz del nuevo planteo.

Fuentes vinculadas a la causa aseguraron que es casi un hecho que Caballero, Parra y Rodríguez no se apartarán y dictarán la resolución pendiente sobre la conformación del tribunal de juicio. Además, sugirieron que, dentro de las facultades que tienen, podrían aplicarles a los abogados un castigo pecuniario por apelar, una vez más, a “chicanas” procesales para dilatar las cosas.

Hasta ahora, la estrategia defensiva ha obtenido sus frutos. La lluvia de planteos de los abogados defensores ha sido uno de los motivos que ha llevado a que la megacausa se demore y aún no pueda ser dirimida en un juicio oral y público con los 15 imputados en el banquillo de los acusados y sacarle plata de más a la provincia. Entre ellos están los renombrados letrados Santiago Graffina y Horacio Alday, Marún y Macchi, el exfiscal de Estado Mario Díaz, cinco exmiembros del Tribunal de Tasaciones y peritos tasadores.

La expectativa era que el debate comenzara el año pasado, pero las dilaciones hicieron que todo quede para este año. Sin embargo, en Tribunales ya avisaron que por el parate de la cuarentena, la complejidad del proceso de citación a juicio y una segura lluvia de nuevos planteos de los abogados defensores, comenzará recién en 2021.

Cifras

42

Millones de pesos es el monto de la estafa al Estado por las expropiaciones fraudulentas, según se pudo comprobar en la megacausa.

1.500

Millones de pesos suman los desembolsos por expropiaciones que pudo frenar la provincia gracias a que el escándalo salió a la luz.