Familiares de las 270 víctimas de Brumandinho reclamaron justicia a un año de la tragedia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los familiares de las 270 víctimas del colapso de una represa de residuos minerales en la ciudad brasileña de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, exigieron hoy justicia, en los actos conmemorativos por el primer año de una de las mayores tragedias ambientales de Brasil.



Los pedidos de justicia y sanciones al gigante minero Vale, mayor productor y exportador de hierro del mundo y al que se atribuye la responsabilidad por el vertido, fueron recurrentes y conmovedores en los diferentes actos.



El martes último, a cuatro días de cumplirse el primer año del vertido, la Fiscalía presentó la primera denuncia penal contra los responsables por el accidente fatal, en la que acusó de "homicidio doloso con intención de matar" a 16 ejecutivos de Vale y de la firma alemana TÜV SÜD, la empresa de consultoría que garantizó la seguridad de la represa.



Además, el Ministerio Público de Minas Gerais acusó a los 16 ejecutivos, así como a ambas empresas, de diversos delitos ambientales, ya que el vertido de residuos minerales afectó ríos, bosques y comunidades de la región, ubicada en el sudeste brasilero.



La Fiscalía decidió denunciar a los responsables del delito de homicidio debido a que, según la acusación, mediante la ocultación de informaciones sobre la inminencia de un colapso en la represa "dificultaron la defensa de las víctimas e hicieron imposible que centenas de personas huyeran".



Según los fiscales, la minera contaba con documentos internos en los que constaba que la situación de la represa era de riesgo pero "de forma sistemática ocultó estas informaciones al poder público y a la sociedad".



"Mucha tristeza y mucha indignación es lo que sentimos tras un año. Indignación porque los culpables aún no están en la cárcel y tendrían que estar presos", dijo a Efe Anastasia do Carmo Silva, que perdió a uno de sus hijos en el vertido.



"Pero estamos con confianza en que la denuncia hecha por el Ministerio Público va a resultar en algo", agregó la integrante de la Asociación de Víctimas del Vertido de Brumadinho y madre del mecánico Cleiton Luis Moreira Silva, un empleado de Vale de 29 años que murió en la tragedia.



Además de un acto de colocación de la primera piedra del futuro memorial para las víctimas, los familiares entregaron diplomas a los bomberos en un acto en que agradecieron los trabajos de los socorristas que realizaron la mayor operación de rescate en la historia de Brasil.



En el último año cerca de 3.500 bomberos han invertido unas 4.200 horas de trabajo en un intento de localizar, identificar y entregar a sus familiares cada uno de los cuerpos de las 270 víctimas.



La ruptura de una de las represas en que Vale almacenaba residuos de la mina Córrego do Feijao, ubicada en área rural de Brumadinho, se rompió el 25 de enero de 2019 y la avalancha de los residuos y del lodo que contenía provocó una tragedia que contabiliza 259 muertos ya identificados y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la propia minera.