Federico Pereyra cumple la cuarentena en Arabia Saudita

Tras la declaración de pandemia, la cuarentena en muchos países suspendió las actividades en varios ámbitos y el deporte fue una de las primeras. Un afectado por esta situación es el sanjuanino Federico Pereyra, el voleibolista de la Selección Argentina que juega en Arabia Saudita. El opuesto contó que por ahora no puede retornar al país.

“Llegué en noviembre, el último partido que jugamos fue el 3 de marzo, pero después entramos en cuarentena obligatoria. En su momento no pude volver porque el club no me pagó lo pactado en el contrato, entonces tuve que quedarme un tiempo más. Pasados los días, cerraron las fronteras en Argentina”, dijo Fede.

“Los vuelos comerciales no están entrando a nuestro país. Aquí en Arabia el aeropuerto está cerrado para vuelos de cabotaje. Sólo salen para repatriación”, aclaró.

El jugador surgido en Obras no tiene muchas alternativas. “Aerolíneas Argentinas no tiene convenio con países de Medio Oriente. Podría ir hasta Brasil, haciendo escala en Frankfurt (Alemania), pero eso es posible sólo si sos brasileño o pasajero que tengas conexión con otro punto e ir a Argentina no es posible”, afirmó Pereyra.

Federico está solo en Arabia. Su familia llegó con él, en enero volvió a San Juan y debían retornar con él en febrero, pero no pudieron. “Además, mi hijo tiene 2 años y decidimos que lo mejor era que se quedaran en Argentina, aunque lo extraño mucho”, aseguró.

El jugador tiene contrato hasta junio; es posible que la próxima temporada vaya a otro club. “Acá estoy bien. Sería muy egoísta quejarme cuando hay gente varada en los aeropuertos. O a quienes les cancelaron el contrato en marzo. El único tema es estoy lejos y no se cuándo podré volver”, dijo.

Fede esperará ansioso el discurso del presidente Alberto Fernández para saber si habrá nuevos anuncios para el resto de los argentinos que quieran ser repatriados. “Hay que hacer lo que dicen las autoridades, entiendo que es un momento de unión para la humanidad, no hay lugar para los egoísmos”, expresó. Mientras, la paciencia es la mejor compañera. “Les agradezco a ustedes por la difusión. El trabajo de los periodistas en este momento es muy valorado. Para mí y todos los que estamos afuera es importante que se sepa nuestra situación. Esperemos pronto que se resuelva y estar con la familia”, cerró.