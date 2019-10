Fernández: "El Presidente sigue mintiendo y diciendo disparates"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó esta noche que "pensé que íbamos a hablar en serio pero el presidente (Mauricio Macri) sigue mintiendo y diciendo disparates", al replicar al primer mandatario después de que dijo que Axel Kicillof podría aplicar "narcoeducación" en la provincia de Buenos Aires. "El presupuesto educativo desde 2015 a hoy cayó 40% y el educativo cayó 43%. Señor Presidente apueste un poco más, porque solo lo dice pero no lo hace", dijo Fernández en el debate presidencial. "Ay presidente, presidente...los abuelos no tienen celulares, no pueden pagarlo. Hablemos en serio. El presupuesto en salud cayó 23% y eso no lo sabe, porque sus privilegios son otros. Eso lo entiende: para los usureros todo, para la salud de la gente nada", aseveró al replicar a Macri en la cuestión de la salud y después de que el mandatario dijera que los jubilados del PAMI pueden acceder a los servicios a través de sus celulares.