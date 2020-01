Fiesta del surf para honrar la tradición y celebrar el año olímpico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cuatro generaciones de surfistas, de entre 15 y 73 años, se juntaron en el balneario Honu Beach de Mar del Plata en una jornada con dos torneos retro para honrar la tradición y festejar que el deporte será olímpico desde este año, en los Juegos de Tokio.



La fiesta empezó con la quinta edición del Quiksilver 70s, una competencia vintage única en el mundo que reúne a cuatro generaciones de surfistas, se desarrolla por equipos (cuatro, de seis integrantes cada uno) y se disputa con cuatro tablas retro, copias de aquellas que marcaron los años 70.



Todos los surfistas, sobre todo los más jóvenes, debieron adaptarse a surfear con versiones que poco tienen que ver con las actuales.



“Al ser más gruesas los bordes se traban en el agua y no podés hacer cortes y maniobras cerradas como estamos acostumbrados. Tenés que ir más a un surf de línea, con estilo, como hacían ellos en aquella época. Por eso al que vieron surfear bien hoy puede surfear bien con cualquier tabla”, analizó la raider Lucía Cosoleto.



El mejor del día fue Santiago Muñiz, el dos veces campeón mundial ISA, único que pareció no tener dramas con estas tablas (de más de 2,75 metros). La figura de Quiksilver ganó su serie en categoría Open y se llevó el premio TCL a la mejor maniobra de la competencia: agarró una ola a gran velocidad y terminó con el único aéreo del día. “Son tablas distintas, pero me encantan. Son para divertirse y yo hoy me divertí”, contó Muñiz.



El equipo ganador fue Mantarrayas, formado por Lucio Eyras (se impuso en Leyendas), Andrés Mena (segundo en Master), Andrés Mondo, Jay Cianciarulo (ambos compitieron en Open), Lucía Indurain (campeona en Damas) y Franco Radziunas (ganador en Juniors).