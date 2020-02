Filmus: "Argentina va a recuperar Malvinas el día que tenga una estrategia perdurable en el tiempo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Secretaría Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, pronosticó que Argentina recuperará las islas cuando aplique "una estrategia perdurable en el tiempo" y establezca un "compromiso nacional", para lo cual se avanza en la creación de una comisión integrada por referentes de toda la representación política, juristas, académicos y veteranos de guerra.



Así lo afirmó en una entrevista con Télam, en la que también ratificó que se reactivarán las demandas del gobierno argentino que impidieron desde el 2013 la explotación extranjera de hidrocarburos en la zona de las islas.



"Argentina seguramente va a recuperar Malvinas el día que tenga una estrategia perdurable en el tiempo. Mientras los gobiernos van y vienen, cualquier británico pensaría 'esperemos que venga el próximo, que no se va a preocupar por esto", reflexionó Filmus.



En ese marco, el funcionario consideró "fundamental y decisivo" la creación de la comisión anunciada por Alberto Fernández en el discurso inaugural de su presidencia ante el Congreso, para "elaborar estrategias a mediano y largo plazo".



- Télam: ¿Cuáles serán las prioridades y las políticas a desplegar en la cuestión Malvinas?



- Filmus: Están planteadas tres estrategias: consolidar el apoyo internacional que hay hacia la causa Malvinas, defender los recursos naturales que hoy se están llevando en lo que hace a pesca y a hidrocarburos, y trabajar hacia adentro para consolidar la conciencia nacional sobre la importancia del reclamo. Pero las prioridades de la gestión serán también la Antártida y el Atlántico Sur. Queremos tener una presencia muy fuerte ahí donde también somos reclamantes de soberanía. Es un factor estratégico de crecimiento y desarrollo y nuestra presencia en el Atlántico Sur reafirma la voluntad de la Argentina de recuperar la soberanía sobre las islas.



- T: ¿Cuál fue la herencia del gobierno de Mauricio Macri en la cuestión Malvinas?



- F: Argentina bajó la intensidad del reclamo y el trabajo en organismos que históricamente respaldaron al país, lo cual bajó el nivel de apoyo internacional.



El gobierno anterior generó las condiciones como para cambiar la estrategia argentina respecto de la firmeza en la negociación con el Reino Unido con la idea de que si la Argentina accedía a todo lo que le pedía Londres habría mejores condiciones de diálogo y eso no pasó. Lo que hay que hacer es cumplir con la resolución de Naciones Unidas que se votó en 1965. La solución vendrá de la mano del diálogo bilateral entre los dos países.



- T: El Presidente, en su discurso inaugural, anticipó la creación de una comisión. ¿En qué estado se encuentra y cuáles serían las funciones y los objetivos de la comisión?



- F: Es fundamental y decisiva la creación de esa comisión para que no suceda lo que pasó en estos últimos 4 años, en los que Argentina tuvo una actitud distinta, como también la tuvo en los '90. La comisión se creará a nivel presidencial, e incorporará a la oposición, Tierra del Fuego, académicos, juristas y veteranos de guerra. Argentina seguramente va a recuperar las Malvinas el día que tenga una estrategia perdurable en el tiempo. También tiene que haber un compromiso nacional para respetar los intereses y la forma de vida de los isleños. Esta comisión va a elaborar estrategias a mediano y largo plazo y va a fortalecer la presencia internacional de Argentina con argumentos de política de Estado.



T: ¿En qué instancia de revisión se encuentra el comunicado conjunto Foradori-Duncan, firmado durante el gobierno anterior?



F: En primer lugar, no lo consideramos un acuerdo, porque éstos tienen que pasar por el Congreso. Ahí se plantean distintos temas: algunos vamos a continuar, como la identificación de los cuerpos de los soldados; otros vamos a analizar y tomaremos decisiones oportunamente utilizando los mecanismos de revisión contemplados en el propio comunicado.



T: ¿Qué acciones desplegarán para la defensa de los hidrocarburos en la zona?



F: Vamos a defender los hidrocarburos que son de los 44 millones de argentinos y también defenderemos la sustentabilidad ambiental porque creemos que hay un riesgo enorme en las condiciones ambientales para la isla en caso de un accidente. Se reactivarán las demandas contra las empresas interesadas en explotar hidrocarburos en la zona. Esa estrategia fue muy efectiva. Varias de esas empresas enviaron cartas para renunciar a trabajar en Malvinas y desde el 2013 ninguna empresa pudo todavía hacerlo.



-T: Usted dijo que el Brexit podría beneficiar el reclamo argentino. El canciller Felipe Solá le pidió a su par francés que lleve el reclamo argentino a la mesa de negociación de la UE con Gran Bretaña. ¿Hubo alguna señal de esto en el viaje presidencial por Europa?



-F: No, es muy reciente lo del Brexit. Nosotros aspiramos a que, librados del compromiso de tener al Reino Unido en el interior de la UE, los países europeos puedan entender con mayor profundidad cuáles son las razones por las cuales Argentina, desde el punto de vista histórico, jurídico y geopolítico, reclama la soberanía.