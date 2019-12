Fin de semana con carreras en San Isidro y Palermo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Lo más importante de la actividad hípica del fin de semana es el Gran Premio Copa de Plata, una prueba de 2.000 metros con un premio de 2.200.000 pesos para yeguas de 3 años y más edad.



Hay 10 anotadas y está pactada para las 18.20 en la reunión del próximo domingo.



Ellas son Mirta, Gianella, Joy Epífora, Seas Alabada, Nessum Dorma, Eladia Vuelve, Sankalpa, Miss Oasis, Estadista Rate y Doña Capanga.



La carrera se realizará en el césped y significa algo así como la consagración de la mejor yegua del año 2019.



Seas Alabada, una hija de Sebi Halo, surge como la favorita. Será corrida por el jinete Damían Ramella y está en manos del entrenador Fabio Cacciabue.



La reunión en San Isidro consta de 14 carreras y comenzará a las 14. con el premio Malpensa sobre 900 metros para potrillos de 2 años.



El sábado 7 habrá carreras en el Hipódromo Argentino de Palermo. En el quinto turno se correrá el Clásico Jorge Valdivieso, una prueba de 1.200 metros para caballos de 4 años y más edad. El premio es de 350.000 y se largará a las 16.15.



Hay cinco caballos anotados. Surge El Filho, Isotérico, Huracán Estival, J. Be. Tom, As del Paraíso y Misael.



En el undécimo turno se correrá el Clásico General Güemes, una prueba de Grupo 3 sobre 1.000 metros para yeguas de 3 años y más edad. El premio es de 487.500 pesos.



Hay 8 anotadas y la lista comienza con Sidney Emper, Genevesa Key, Embozada Nistel, Mi predilecta Key, Elcisa, Seiter nal, Little J. y LaHilary.



Dos carreras más tarde, en el décimo tercer turno, llegará la hora del Clásico Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una prueba de 1.800 metros de arena para caballos de 4 años y más edad.



El premio es de 540.000 pesos. Hay solo 5 anotados. Ellos son Talión, Enzo de Oro, El Margot, Smart Holiday y Blessed Mix. Como favorito está Smart Holiday, un hijo de Harlan's Holiday con la monta del jockey brasileño Francisco Leandro Goncalves.



El viernes la actividad hípica se realizará en el hipódromo de San Isidro y habrá 14 carreras. Se destaca el Hándicap Zanoni en el décimo turno - 18.35 - sobre la distancia de los 1.200 metros para caballos de 4 años.



El premio es de 160.000 pesos y hay 7 caballos en la línea de largada: Mapuche Rye, Full Start, Afán Van, Man To Man, Don Trueque, Play Poker y Quena Rec.