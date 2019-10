Fiona, la perra rescatista, necesita ayuda para que la certifiquen como salvadora acuática

Fiona es una labradora de cuatro años que se especializa en la búsqueda de personas en zonas urbanas y en estructuras colapsadas principalmente. Hace algunos meses su dueño, el instructor canino Juan Maldonado la llevó a Buenos Aires para que fuera instruida en salvataje acuático, la perra realizó todo lo necesario y ahora debe volver pero necesita ayuda.

Es que ambos deben viajar a San Clemente donde harán la Fiesta de la Corvina, evento en el que los perros obtendrán su certificación como salvadores acuáticos y, además, tendrán el tan esperado bautismo. No obstante hay dos cosas que imposibilitan que Maldonado lleve a Fiona hasta allí el próximo 10 de octubre, la primera es que en su trabajo en el municipio de Rawson deben darle el permiso necesario. Asegura que ya presentó una nota y se la rechazaron pero volvió a presentar otra en la que solicitó que le permitieron faltar 4 días y que ese lapso sea sin goce de haberes, la respuesta le llegará en la jornada del viernes.

El segundo problema que enfrentan Maldonado y Fiona es que no tienen movilidad para transportarse hasta allá así que apelan a la solidaridad de los sanjuaninos. Él dijo que no tiene problemas en viajar al menos en camión junto a su perra.

“Es la única perra en la provincia de Cuyo preparada para hacer rescates acuáticos”, dice su dueño con orgullo.

Empezó a trabajar con Fiona desde que era cachorra ya que la obtuvo cuando tenía solo veinte días, él explica que no todos los animales pueden ser adiestrados. “Es fundamental que tengan un buen contacto con gente, con animales, con todos, no puede tener ningún tipo de agresión con nadie”, contó sobre su experiencia. Esto es ya que, por ejemplo, en las búsquedas de personas no todas reaccionan de la misma manera al ver los perros y éstos no deben tener agresiones hacia ellos.

Maldonado seguirá entrenando a Fiona ya que él se dedica a este accionar “para salvar vidas” y dijo que siempre que le soliciten ayuda estará para brindarla. Incluso fue una de las perras que participó en el rescate de Benjamín, en Albardón.