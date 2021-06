Franchesca, la colombiana que ama San Juan y sueña con que vuelva la paz a su país

Se llama Franchesca Jaramillo, tiene 50 años, nació en Colombia y desde hace cuatro años vive en San Juan junto a sus hijos. Si bien la mujer agradece qué los sanjuaninos le hacen sentir "como en casa" reconoce que sufre a diario por la crisis de violencia y represión que atraviesa su país.

Franchesca recibió a DIARIO HUARPE en su casa de Santa Lucía y contó que hace 11 años sus hijos David y Nicolás de 33 y 30 años se vinieron a San Juan para trabajar y hace 4 años ella los siguió. La familia tiene un emprendimiento de confección de muebles en madera, además ella trabaja en la venta de elementos de librería bazar regalería al mayoreo.

Además de su trabajo como comerciante la mujer reparte su tiempo con su familia y disfruta de sus nietos su nieta Sofía de 13 años quién es colombiana y los dos más pequeños Augusto y Lucas que nacieron en San Juan.

Madre e hijos confiesan que por ahora no piensan en volver a su país. Foto: Gentileza.

"Acá somos felices. Extrañamos Colombia, pero somos conscientes de que en este momento no se puede volver. Lamentablemente el pueblo está dividido y eso nos pone muy tristes", aseguró.

Franchesca contó que por estos días el país se ve dividido entre los que apoyan las políticas económicas del presidente Iván Duque y una fuerza de resistencia que va contra las decisiones del mandatario. "Esto ha generado una división entre los colombianos y aún en nuestra familia se vive una grieta porque hay gente que está a favor de la fuerza de resistencia y otros tantos que apoyan al gobierno. Es muy triste ver que hay hermanos de Colombia que sacrificaron su vida", dijo entristecida.

Sobre la situación de sus familiares en Colombia, Franchesca contó que allí viven su padre y sus hermanos. Su hermana vive en Cali, una de las zonas más conmocionadas y en donde hubo un enfrentamiento armado hace pocos días. "Mi hermana me contó que se sintió prácticamente secuestrada, ya que se ve obligada a estar encerrada porque había enfrentamientos entre la resistencia y la fuerza policiales. Vivo con mucho miedo y tensión esas situaciones y ruego que no les pase nada", aseguró.

Franchesca en una de sus visitas a Colombia. Foto: Gentileza.

Ante la pregunta de cuáles son las diferencias entre la Argentina y San Juan con respecto a Colombia en la mujer relató que hay muchas cosas que se diferencian y destacó que en realidad los argentinos no son del todo conscientes de lo que tienen.

“Por ejemplo, destaco que en Colombia la salud es paga y si uno se enferma y si no tiene seguro médico directamente no recibe asistencia, en cambio en San Juan yo me he atendido en los hospitales o en la salita del barrio y siempre recibí contención", aseguró.

En cuanto a qué extraña de su Colombia natal Franchesca contó que añora el verde exuberante de su país y las playas, pero destacó que en San Juan encontró lugares muy bonitos y que se pueden recorrer de manera accesible sin tener que gastar tanto dinero. "Se puede hacer turismo de manera muy económica a nosotros nos gusta mucho la zona de los diques además fuimos a Mendoza y conocimos la nieve algo que en Colombia no es posible", reconoció la colombiana.

Otra de las cosas que extraña de su país es la comida es que allá cuentan con una gran variedad de frutas que son deliciosas mientras que en San Juan han encontrado otros alimentos que les gustan mucho.

A principios de mayo, varios residentes colombianos en San Juan se reunieron en la plaza 25 de Mayo para pedir por la paz en su país. Foto: Gentileza.

Además de la comida y los paisajes Franchesca destacó que en San Juan se vive un gran clima de solidaridad y de amistad. "Acá encontramos a grandes personas que nos ayudarán en todo momento que nos abrieron la puerta de su casa y su corazón. Eso se suma a que en la provincia se vive de manera muy tranquila", opinó.

"Yo en Colombia me levantaba a las 6 de la mañana para salir a trabajar y volvía a las 11 de la noche, Bogotá es una ciudad muy grande y siempre vivía en tensión y conmoción, en cambio en San Juan vivo a un ritmo más tranquilo y disfruto de mis amigos de mi familia y amo que en Argentina los domingos todos se reúnen a la mesa esa es una costumbre que en Colombia no existe y que nosotros incorporamos. Los domingos nos encantan porque podemos compartir con nuestros afectos", dijo.

Qué pasa en Colombia

Hace poco más de un mes comenzaron las protestas que iniciaron en contra de la reforma tributaria propuesta por el presidente, Iván Duque. Ante esto, las personas han sufrido ataques policiales en confrontaciones con gas lacrimógeno y armas de fuego

Desde que comenzaron las manifestaciones, según denuncias de organizaciones defensoras de DD. HH., al menos 63 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles resultaron heridos, de las cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía.

Las quejas comenzaron tras el anuncio de una reforma laboral que supuestamente prepara el gobierno, que destruye la estabilidad del empleo porque pretende que a los jóvenes que entran al mercado de trabajo se les pague el 75% del salario mínimo legal, entre otras medidas.

Además, las centrales sindicales sostienen que la administración Duque quiere eliminar un fondo estatal de pensiones y dejar los aportes de empresas y trabajadores para la jubilación en manos de fondos privados, como las AFJP que fueron eliminadas en la Argentina.