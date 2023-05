Francis Ngannou y su contundente mensaje para Jon Jones

En las últimas horas, Francis Ngannou firmó contrato con PFL, su nuevo trabajo en las MMA. Tras haber dejado el título vacante de Peso Pesado en UFC, el nuevo campeón es Jon Jones. De esa forma, el cruce que todos los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas querían ver, no podrá ser. El camerunés no aceptó la "baja" propuesta salarial que le ofreció Dana White y abrieron sus caminos.

Claro está que un posible combate entre Francis Ngannou y Jon Jones en UFC hubiera sido espectacular. De hecho, era el que todos estaban esperando desde que el estadounidense anunció su cambio de división hacia los Peso Pesado. La decisión del africano hizo que esa batalla no se lleve a cabo, por lo que los aficionados quedaron con las ganas, tal como lo aseguró el propio nuevo peleador de PFL.

"Siempre me arrepentiré de no pelear contra Jon Jones", fue lo que expresó Ngannou en “DC & RC” de ESPN. "Creo que sabes, estando en el deporte, estando en esta posición, lo que quieres hacer es ponerte a prueba contra alguien como Jon Jones, quien se erige como una CABRA del deporte", añadió también el camerunés. Sin lugar a dudas, se lamentará no poder verse de frente con el rey de los libra por libra.

Lamentos de Francis Ngannou

Por otra parte, Francis también comunicó lo siguiente al respecto: "Aún hoy, pienso, si alguna vez hay una oportunidad de pelear contra Jon Jones, lo haremos. Pero no sé cómo. ¿Quizás una promoción cruzada? No sé. Pero Jon Jones es alguien con quien cualquiera que esté buscando hacer un legado en este deporte le gustaría pelear". El peleador de PFL no descarta que suceda en un futuro.

"Es como en el pasado, todo el mundo tiene que pelear: cuando eres el tipo, es bueno pelear contra Fedor porque él estaba haciendo lo suyo, y él era el tipo y no podías discutir eso. Creo que es lo mismo ahora. Y creo que va en ambos sentidos, incluso para Jon Jones. Incluso para Jon Jones, esta fue una buena pelea para dejar huella", sentenció Francis Ngannou.