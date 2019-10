Fuerte alza del petróleo en los mercados internacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los precios del petróleo crudo operaron hoy con fuertes alzas en los principales mercados internacionales. En Nueva York, el WTI subió US$ 1,15 (2,15%) hasta US$ 54,70el barril, mientras que en Londres el Brent lo hizo US$ 1,58 (2,67%) hasta US$ 60,68. El alza en el precio fue atribuido al temor que genera entre los inversores el ataque a un petrolero iraní en el mar Rojo. El barco iraní fue alcanzado por varios misiles cerca de la ciudad saudita de Yeda, provocando un vertido de crudo al mar Rojo. Según medios iraníes, el petrolero, operado por la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC), "sufrió daños en el casco". Ese incidente agudiza la tensión en la zona, tras sumarse al episodio registrado el pasado 14 de septiembre, cuando un ataque con drones contra dos instalaciones petroleras propiedad de la empresa estatal Aramco de Arabia Saudí redujeron su producción de crudo en 5,7 millones de barriles diarios, lo que ocasionó un repunte de los precios del petróleo.