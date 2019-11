Gallardo dispone el plantel completo para las definiciones coperas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, comenzó hoy una nueva semana de entrenamientos con todos los jugadores disponibles de cara a la recta final del año que incluye una semifinal de Copa Argentina, la posible definición del mismo torneo y la finalísima ante Flamengo de Brasil en Lima, donde buscará la quinta Copa Libertadores en la historia de club.



Si bien el equipo del "Muñeco" Gallardo viene de una derrota ante Rosario Central por la Superliga, la idea del entrenador es mantener el equipo titular en los próximos encuentros definitorios tal como viene sucediendo en los últimos meses luego de recuperar a los lesionados Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quinteros.



El capitán y el mediocampista colombiano volvieron a tener ruedo hace un mes, en los cuartos de la Copa Argentina, luego de haber a travesado procesos de recuperación por lesiones para completar el plantel y darle alternativas de cambio al entrenador.



El "Millonario" buscará este jueves en Córdoba la clasificación al último partido de la Copa Argentina cuando se enfrente a Estudiantes de Buenos Aires, de la Primera Nacional, y el sábado 23 intentará renovar el título sudamericano en la capital de Perú.



De este modo, en ambos partidos podría repetirse la formación que ya sale "de memoria", con la que eliminó a Boca Juniors en las semifinales de la Libertadores.



Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré y Matías Suárez son los once afianzados en el vigente campeón de América.



Esta formación lleva jugado ya 6 partidos desde que hizo su presentación en el 4-0 ante Huracán y los pocos cambios que hizo el DT desde entonces fueron obligados por la rotación previa a los clásicos con Boca y por las suspensiones que sufrieron Pinola y Enzo Pérez.



La base del equipo de Gallardo para este semestre se nota en las estadísticas de presencias de jugadores, en la que a excepción de Pinola, que tuvo una lesión y luego una suspensión, el resto de los jugadores tiene jugados ya más de 18 de los 22 partidos que disputó el equipo.



El mediocampista Palacios es el que tiene asistencia perfecta en todos los encuentros con 19 partidos de titular y el resto del equipo tiene una base de 17 participaciones dando muestra que para Gallardo el equipo titular no tiene muchas discusiones ni dudas.



Incluso hasta los cambios que hace Gallardo son casi siempre los mismos con los ingresos en los segundos tiempos de "Juanfer" Quintero, Ignacio Scocco y Lucas Pratto y ahora con la chance de Ponzio en lugar de Enzo Pérez, tal como sucedió en la victoria ante Aldosivi.



River podría jugar dos finales en una semana si es que el jueves le gana a Estudiantes de Buenos Aires en Córdoba ya que la definición de la Copa Argentina está programada para el 28 o 29 de noviembre en Mendoza, a menos de siete días respecto de la definición de la Libertadores.



La conquista de alguno de esos títulos le permitirá a River ingresar a la fase de grupos de la Libertadores 2020 y evitar de ese modo el repechaje que ya tiene garantizado pero que le sobrecargaría su agenda en el inicio del año próximo.



River, que viene de perder la chance de ser puntero de la Superliga luego de caer ante Central en el Monumental, ya tiene previsto en los primeros meses del año la disputa de once fechas del torneo local, las diez que le quedarán pendientes a todos los equipos más un partido postergado con Independiente, que se disputará el 19 de enero.



De este modo, si logra entrar directo a la zona de grupos de la Libertadores 2020, podría darle tiempo a Gallardo en su objetivo de conseguir el título de liga que le falta en su exitosa etapa en Núñez.