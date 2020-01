Gimnasia de Jujuy volvió a las prácticas y está próximo a incorporar su primer refuerzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy regresó hoy a los entrenamientos de cara a la parte final del torneo de la Primera Nacional, con un trabajo orientado a la parte física y futbolística.



Los jugadores, a las órdenes del director técnico Marcelo Herrera, realizaron ejercicios fìsicos en el complejo Papel Noa, de la localidad de Palpalá, como antesala del viaje a Salta para llevar adelante la parte más intensa de la pretemporada a partir del 12 de enero.



El volante Iván Bella, ex Vélez Sarsfield, quien viene de jugar en Santamarina de Tandil, arribará en las próximas horas a Jujuy para firmar su contrato con el club por una temporada, pero antes deberá someterse a los exámenes médicos de rigor.



Además de Bella, la dirigencia de Gimnasia tiene la mirada puesta en otros futbolistas no solo del plano nacional sino también del fútbol paraguayo y uruguayo, según allegados al "Lobo" jujeño.



Entre esos nombres estaría el del ex delantero de Vélez, Independiente y Boca, Juan Manuel Martínez, que concluyó su vínculo con Almagro.



La contratación de refuerzos es indispensable para Gimnasia (está habilitado para realizar hasta cuatro incorporaciones) tras la bajas de los volantes Walter Busse (regresó a Ferro), Alejandro Frezzotti (continuará su carrera en Aucas de Ecuador), Hernán Hechalar (Cobreloa de Chile) y del defensor Gonzalo Nazario, quien acordó con Juventud Antoniana.



La pretemporada arrancará una vez que los futbolistas queden instalados en el hotel de la Liga Salteña de Fútbol.



Hasta el momento Gimnasia de Jujuy tiene previsto dos partidos (ida y vuelta) con San Martín de Tucumán, actual puntero de la Zona B de la Primera Nacional.



En tanto, el delantero Matías Córdoba se entrenó hoy de forma diferenciada al resto de sus compañeros debido a que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, por la que fue operado el 10 de diciembre.



Otro que también fue operado el año pasado es el arquero Carlos Morel (lesión en el hombro izquierdo) y podría regresar a las prácticas antes de la reanudación del torneo, prevista para el 8 de febrero.