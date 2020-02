Gioja: "El Frente de Todos tiene diversidad pero es muy unido en sus objetivos"

El diputado y presidente del Partido Justicialista (PJ) nacional, José Luis Gioja, negó hoy que existan "internas dentro del Gobierno" y destacó que, por el contrario, el Frente de Todos está "muy unido en sus objetivos", aunque admitió que dentro del Poder Ejecutivo "hay debate, porque existen diversos pensamientos".



A poco de iniciarse el proceso de renovación de autoridades en el justicialismo nacional, Gioja dialogó con Télam sobre el Gobierno, el rol del PJ en el Frente de Todos y la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Con la experiencia de haber sido tres veces gobernador de San Juan, presidente provisional del Senado y jefe de bloque de senadores, el diputado abrió sus puertas del despacho en el 3° piso del Congreso y fue contundente: "No hay internas. Hay unidad en el Gobierno. El Frente de Todos tiene diversidad, pero en los objetivos estamos muy unidos".



Atento casi con obsesión a su teléfono móvil, por si lo llaman desde Casa de Gobierno o desde San Juan, a pesar de sus 70 años y haber sufrido un accidente por la caída de su helicóptero, Gioja expresó sus "ganas de seguir teniendo puesto el mameluco para trabajar" por el partido si "el resto de los compañeros lo pide".



Sentado debajo de un cuadro con la foto de Alberto Fernández y Cristina Kirchner haciendo la "V" en la asunción del 10 de diciembre, Gioja sentenció: "El albertismo no existe. Tampoco es real que el kirchnerismo esté combatiendo al Presidente. Existe Alberto y existe Cristina, los dos con una fuerte presencia".



Télam: ¿Qué rol debe tener el PJ en esta etapa que forma parte del Gobierno?



Gioja: El rol del partido lo definió muy bien Alberto Fernández cuando visitó la sede de Matheu 130 en octubre, antes de las elecciones generales. Ahí dijo que el PJ debería ser 'como un moscardón arriba de un buey' y lo queremos cumplir, aunque ya lo venimos haciendo con un partido de puertas abiertas y con muchas actividades de formación y capacitación.



T: El PJ debe ser crítico dentro del Frente de Todos...



G: El PJ tiene que acompañar y apoyar al Gobierno del Frente de Todos porque el justicialismo es la primera fuerza de ese frente.



T: ¿Cómo es la relación entre los sectores del Frente de Todos?



G: Buena. Hay que reivindicar la tarea de cada uno dentro del Frente de Todos y darle su lugar, ya que hay que hacer mucha política y no politiquería. Hacer política hoy es decir la verdad, las cosas como son. Y lo central de nuestra política debe ser la defensa del proyecto político que conducen Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



T: Se habla de muchas internas en el Gobierno ¿Hay unidad en la coalición?



G: No existen las internas. Hay unidad. Pero siempre hay que entender que la unidad no es uniformidad y el debate político siempre es bueno que se dé. Lo que sí creo que hay es una acción deliberada de algunos sectores que están perdiendo privilegios, que tratan de meter púa para dividir. Hay que entender que el Frente de Todos es muy diverso, pero estamos muy unidos en objetivos como terminar con el hambre y pagar la deuda, por ejemplo.



T: Los distintos sectores del peronismo se unieron, lo que parecía casi imposible. Fue gracias al ex presidente...



G: (Interrumpe) No me hagas acordar de (Mauricio) Macri, por favor (risas). Macri nos puso la necesidad de trabajar rápidamente para unirnos y ganarles en las urnas para que dejen el Gobierno.



T: Pensando a futuro, ¿cual es la enseñanza tras 4 años de Cambiemos?



G: La enseñanza es que la unidad, la solidaridad y la organización debe ser lo más importante para un justicialista. Ahora, el peronismo debe garantizar la unidad del Frente de Todos porque eso nos costó muchísimo.



T: ¿Cual es el mensaje a los jóvenes dirigentes peronistas?



G: Les diría que el peronismo debe tener una actitud militante y activa para defender a este Gobierno, la democracia y algo que nos costó muchísimo, que es la unidad para poder triunfar en las elecciones y volver a gobernar.