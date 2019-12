Gobierno jujeño dijo que la Zona Franca de La Quiaca se construirá sin afectar a comunidad indígena

El gobierno jujeño construirá la primera etapa de la Zona Franca de La Quiaca en un terreno de 30 hectáreas sin afectar la vida cotidiana de los integrantes de la comunidad indígena del lugar, ya que el proyecto se asentará en un sector "totalmente desocupado".



"El respeto a las condiciones de vida de quienes hoy viven en el lugar está absolutamente garantizado", aseguró hoy el presidente del Ente de Administración de las Zonas Francas, Martín Luque, en un comunicado del gobierno de Jujuy difundido en su página web.



Ayer se realizó una nueva marcha de vecinos de la comunidad indígena de La Quiaca Vieja en defensa de sus tierras y el respeto a sus derechos, según señalaron sus referentes, frente a la intención del gobierno de instalar una zona franca de venta minorista en seis predios de 1.200 hectáreas.



Los comuneros aclararon que ellos no se oponen a la instalación de la zona franca, sino al proceso en que se quiere llevar adelante la expropiación de las tierras.



La construcción de los predios de la primera etapa de la zona franca de La Quiaca "están ubicadas a un costado de una ruta y no afectan los espacios donde hay viviendas", afirmaron las fuentes gubernamentales.



El proyecto oficial contribuirá a "un mayor bienestar de todos los jujeños que habitan esa región de la provincia", destacaron.



"Se van a respetar los espacios donde habitan los pobladores de La Quiaca Vieja, así como los lugares de pastoreo y sembradío", afirmó Luque.



Por otro lado, resaltó que la zona Franca de La Quiaca "es básicamente un proyecto de generación de empleo, pensado para el crecimiento y desarrollo de esa ciudad y toda la zona de influencia".



En ese sentido, consideró que "oponerse es negarse a la única salida que tiene la región para acceder a un futuro más promisorio, con más igualdad y justicia social".



Por otro lado, el funcionario recordó que oportunamente se convocó a diferentes reuniones con la comunidad originaria en las que se entregó información detallada del progreso del proyecto productivo, y para dar cuenta de los beneficios.



"Venimos trabajando en base al diálogo y al imperio de la ley, y no admitimos ninguna otra práctica contraria a las normativas vigentes", concluyó.



La ley Nº 6.066 "de declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de terrenos del departamento Yavi", donde se asienta la comunidad de La Quiaca Vieja, fue aprobada el 1ro. de marzo pasado por la Cámara de Diputados provincial.



Concretamente comprende seis predios de 1.200 hectáreas, los cuales se ajustan al proyecto de la zona franca en La Quiaca, que recibió el mes pasado la autorización del gobierno nacional para la realización de operaciones de venta al por menor, incluidos electrodomésticos y vehículos automotores.