Gómez Centurión prometió "un país con orden, respeto, cultura del trabajo, premios y castigos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, dijo hoy que será un presidente "políticamente incorrecto" que trabajará por "un país con orden, cultura del trabajo, respeto a la autoridad, con premios y castigos", poniendo "Patria a la política argentina".



Con "propuestas para rescatar a la Argentina del fracaso", durante el segundo debate presidencial antes de las elecciones del próximo domingo, prometió una reforma laboral; "blindar" las fronteras; crear un sistema nacional de inteligencia y una agencia contra el crimen organizado; bajar el gasto público y desarrollo social que genere "empleo y trabajo".



Sobre seguridad, afirmó que "el problema es el delito" y que el narcotráfico "instaló Estados paralelos que imponen sus códigos mafiosos con violencia".



Durante el kirchnerismo "se liberaron fronteras" y el país "fue productor de droga y alto exportador a Europa"; mientras que el actual gobierno "optó por la incautación, más efectiva para el marketing que para terminar con el negocio", agregó.



"Se produce cada vez más droga" y por eso "vamos a blindar la frontera con radares y un modelo de seguridad interno, y crear una agencia de lucha contra el crimen organizado, para ganar esta guerra caiga quien caiga", detalló.



El ex jefe de la Aduana y veterano de Malvinas aseguró que el Estado "paga en negro a fuerzas de seguridad"; y remarcó la "vergüenza de que se naturalicen el corte de puentes, rutas y calles, el orden publico debe volver a ser un valor como en cualquier lugar civilizado del mundo".



En materia de empleo, consideró que existe "un Estado grande y una sociedad chica", e impulsará "una profunda reforma laboral" ya que la actual "no genera empleo, no atrae inversiones y hace quebrar las pymes".



"Con las nuevas formas de trabajo del mundo vamos a incorporar a más de un millón (de personas) al mercado laboral, privilegiar el empleo joven, pasantías, y formalización del trabajo rural con incentivos a productores: el gran empleador debe ser la producción", se comprometió.



El candidato a presidente de NOS dijo que los "políticos corruptos deben estar inhabilitados de por vida y no pueden ir al Congreso para usar fueros" y criticó a los senadores y candidatos a vicepresidentes, Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto.



Prometió "dejar de pagar semejante gasto público"; que la Oficina Anticorrupción dejará de ser "conducida por la oposición" y "controlar el sistema nacional de inteligencia, hoy inepto y desprofesionalizado y que espía a políticos y periodistas".



"Hoy -continuó- el Estado es fallido, ha perdido su lugar estratégico, el monopolio de la fuerza, ha perdido territorio y no puede hacer cumplir la ley, con una administración publica cada vez más grande y sobrepagada".



Gómez Centurión dijo que "tres generaciones de argentinos no conocen el valor y el orgullo de su propio trabajo" y que el "aumento de los planes sociales" genera "empobrecimiento" y una "economía que cae sistemáticamente".



Añadió que los "piqueteros" son "paraestatales" que cambian "extorsión por gobernabilidad"; recordó planes sociales que "fracasaron por décadas" y pidió desarrollo social "opuesto al asistencialismo que cree una sociedad fuerte, promoviendo el empleo y trabajo".



Resaltó además que el "foco de contaminación de la cuenta Matanza-Riachuelo, a 30 cuadras del Obelisco, no mejoró en trece años y es el típico ejemplo de corrupción aplicado al medioambiente y sobre la salud de tres millones de argentinos".



Finalmente, Gómez Centurión pidió el voto para ser "el presidente que rescate a la Argentina del fracaso" con "un proyecto de Nación sin grieta y más federalismo" y con un "país con orden, cultura del trabajo, respeto a la autoridad, premios y castigos".



"Vengo a representar a un espacio que no ha tenido voz en la politica, poniendo Patria a la política y no tengo miedo al progresismo cultural, a las mafias y a la corrupción que destruyó los valores de una Argentina que una vez fue muy grande", concluyó.