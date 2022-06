"Gracias San Martín": un hincha zafó de un robo por su campera verdinegra

En redes sociales trascendió una historia insólita que vivió un hincha de San Martín en las últimas horas. Se trata de un pibe que pudo zafar de un robo por parte de un "motochorro" gracias a que era hincha de San Martín de San Juan.

Como si fuera un código de cancha, el joven hincha pudo frustrar un intento de robo gracias a que en el momento en el que se sacó la mochila, el ladrón observó que su víctima tenía puesta una campera de San Martín de San Juan. Por este motivo, el delincuente decidió irse sin cometer el hecho delictivo.

Gracias a esta acción, el joven contó lo que podría ser una triste historia por un robo sufrido como una anécdota graciosa que decidió contar en su cuenta de Twitter. Al mismo tiempo agradeció ser hincha de San Martín de San Juan, con la particularidad de que el intento de robo se dio en el aniversario por los 15 años del primer ascenso a la primera división del club Verdinegro.

NO ME ROBARON POR Q SOY DE SAN MARTIN. ME DICE DAME LA MOCHILA Y TENIA LA CAMPERA DE SAN MARTIN Y ME DICE A BIEN AHI AGUANTE EL VERDINEGRO Y SE SUBIO ALA MOTO Y SE FUE. TE AMO SAN MARTIN