Guaidó augura una "gran victoria" en la protesta de la oposición venezolana del sábado que viene

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que espera que la manifestación contra el Gobierno de Nicolás Maduro convocada para el próximo sábado por el antichavismo sea "una gran victoria y una gran demostración" política frente al oficialismo, que también convocó a sus seguidores a salir a la calle, por lo que se presume una tensa jornada.



Guaidó, designado Presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional (Parlamento, de mayoría opositora) que él preside, vaticinó que la "contramarcha" del Gobierno no logrará reunir a sus adeptos, a pesar de que el oficialismo ha demostrado poder de convocatoria en sus citas callejeras.



Por otra parte, el dirigente opositor expresó satisfacción por la situación en Bolivia al considerarla "un ejemplo y aliciente para seguir reclamando un cambio" en su país.



En respuesta a esos dichos, el presidente Maduro repudió lo que calificó de "un grave golpe de Estado" contra el presidente boliviano, Evo Morales, quien renunció el domingo luego de denunciar un "golpe cívico, político y policial".



"La oposición logrará (el sábado) una gran victoria, una gran demostración de calle, de fuerza política, contra lo que vamos a ver de la dictadura, que ya hoy, como ocurre en estos casos, convocaron una contramarcha con cualquier excusa", sostuvo Guaidó en una entrevista con la agencia de noticias EFE.



Venezuela "necesita un cambio político porque hay hambre, no hay luz, el 83% de hogares carece de agua por tubería de manera constante y los niños acarrean el agua hasta 8 kilómetros", agregó el presidente de la Asamblea Nacional.



"Es un tragedia que se encuentren con el dilema de ir a trabajar o ir a la escuela, y ellos se decantan por la supervivencia, por llevar un pedazo de pan a su casa al final del día. Y estamos hablando del país con las mayores reservas petroleras del mundo", remarcó.



Opinó que "para Venezuela, lo ocurrido en Bolivia" con la renuncia de Morales como presidente tras ganar unas elecciones que la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó repetir debido a irregularidades, es un "ejemplo, un aliciente para seguir reclamando un cambio".



Bolivia "demostró que es el pueblo el que decide. La mayoría del pueblo de Bolivia demostró estar en contra de un fraude electoral, como lo señaló la auditoría de la OEA. Es lo que hemos reclamado durante años en Venezuela y se nos negó. Desde entonces hemos estado exigiendo que seamos los venezolanos los que nos encarguemos de nuestro futuro", puntualizó.



Morales renunció a la presidencia de Bolivia en medio de la crisis desatada por denuncias de fraude en las elecciones generales del 20 de octubre y luego de que la oposición y la Central Obrera Boliviana, la mayor del país, pidieran su dimisión, cosa que además fue "sugerida" por las Fuerzas Armadas mientras que la Policía se mantenía en un estado de rebeldía.



El ex mandatario boliviano, quien denunció un "golpe cívico, político y policial", recibió asilo político en México.