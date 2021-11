Habló la tía de la joven atacada por los perros: "Florita solo pedía agua"

"Me llamó desesperada y me dijo que la estaban mordiendo los perros. Yo no entendí al principio, no pensé que fuera a ella a la que estaban atacando, nunca pensé que iba a pasar esto". Así comienza el relato de Rosa Ledesma, la tía de Florencia, la joven de 23 años que murió tras ser atacada por una jauría de perros en un descampado de La Laja, departamento Albardón.

Rosa contó a DIARIO HUARPE que la joven, a quien todos llamaban Florita, se estaba preparando para ingresar a la Policía y que por eso a diario realizaba deporte para mejorar su estado físico. "Ayer salió como todos los días a correr. Iba acompañada con varios perros del vecindario", relató la tía quien recordó que ella la vio pasar como todos los días.

La casa de los Ledesma en la villa Ampacama se llenó de familiares y amigos que fueron a darle su apoyo a la familia y a despedirse de Florita. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Rosa explicó que lo primero que le llamó la atención fue que este lunes los perros volvieron solos al vecindario de la villa Ampacama, pero Florita no venía con ellos.

Luego la mujer recibió dos llamados de la misma joven que le decía: "Me están mordiendo los perros, primero no entendí bien luego le avisé a sus padres. Ella también le llamó a su hermano quien pidió permiso en el trabajo para ir a buscarla", relató la mujer.

El hermano del que habla Rosa es Enzo Maximiliano Ledesma quien trabaja como Policía. El hombre estaba cumpliendo sus funciones cuando escuchó el pedido de auxilio de su hermana, dejó todo y salió a buscarla en la moto.

La caminata que a diario hacía Florencia comenzaba en su casa de la villa Ampacama. Ella doblaba al norte y la vuelta de la esquina se encontraba con la última calle de la villa que es de ripio. Caminaba un tramo y luego se adentraba por una huella en la que habitualmente circula gente que va a hacer deporte.

Florita era muy querida tenía decenas de amigos y se llevaba bien con todos los vecinos, todos lloraron su muerte. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Todos sus familiares sabían que ella iba por allí por eso salieron en grupos con los vecinos y amigos a buscarla en la zona de campo. Ya era de noche cuando Enzo encontró a la muchacha, los perros aún estaban masacrando el cuerpo de su hermana menor y cuando lo vieron se abalanzaron sobre él.

"Enzo hizo unos disparos para ahuyentarlos y comenzó a ayudar a Florita", contó Rosa. Al ver que el joven había encontrado a su hermana todo el equipo de búsqueda se reunió en torno a su cuerpo.

En medio de la desesperación al ver que la chica tenía las piernas y los brazos muy lastimados y que no dejaba de sangrar, la gente comenzó a pensar cómo hacer para sacarla del lugar. Es que parece que cuando la atacaron los animales Florita salió corriendo y terminó adentrándose en una zona de campo. Con un terreno más hostil y lleno de espinas, de difícil acceso, la ambulancia no podía llegar a buscarla hasta allí.

La tía de Florencia contó que ella le mojó el rostro y la boca con agua, poco después se dio cuenta de que la chica ya no reaccionaba. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En ese momento los familiares de la chica armaron una especie de camilla. "Todos se sacaron las camperas y remeras y las ataron, luego pusieron a Florita allí", contó Rosa. El camino era largo y el terreno dificultoso por eso todos se iban turnando para poder ayudar a trasladar a la chica.

En los primeros minutos Florencia estuvo consiente, se quejaba del dolor. "Lo único que pedía mi Florita era agua", cuando yo llegue a verla le puse agua en la boca, pero después de un rato me di cuenta de que ella ya no reaccionaba, ya no se movía, creo que allí ya se había ido", contó la tía conteniendo las lágrimas.

Tras el traslado a pie por el medio del campo, el improvisado grupo de rescate llegó a la ambulancia, los médicos le dieron las primeras atenciones, la llevaron al Hospital Giordano de Albardón. Allí los médicos confirmaron que había muerto. El nombre técnico de la causa de muerte es shock hipovolémico que implica que literalmente la chica falleció desangrada.

Este martes los vecinos y amigos de la chica se dieron cita en la casa de la joven para despedirla. "Ella era muy querida, tenía grandes amistades, todos lloran su muerte", concluyó Rosa mientras ayudaba a su familia a recibir a la gente que no dejaba de llegar.