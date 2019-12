Hallan a una mujer atada en un auto y detienen a su ex pareja, acusado de mantenerla cautiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una mujer fue liberada tras ser hallada atada de pies y manos en el interior de un auto en que permanecía cautiva por su ex pareja, quien quedó detenido, en el partido bonaerense de Pilar, informaron hoy fuentes policiales.



El acusado tenía un pedido de captura desde 2017, ya que se había fugado del penal de Florencio Varela, agregaron los voceros.



El hecho ocurrió ayer, cerca de las 3, cuando policías que patrullaban la zona de Pilar vieron en la esquina de las calles Fermín Gamboa y Víctor Vergani un Peugeot 406 gris mal estacionado, con el motor en marcha y dos personas que discutían a los gritos en su interior.



Al ver a los efectivos, un hombre que estaba en el auto bajó e intentó huir a la carrera, aunque fue alcanzado y detenido.



Una vez que se acercaron al rodado, los policías encontraron a una mujer atada de pies y manos y con cortes en los brazos, quien comenzó a gritar que estaba secuestrada y se puso a llorar, detallaron las fuentes.



La víctima fue asistida rápidamente y le contó a los uniformados que había sido secuestrada la tarde del pasado lunes por su ex pareja, Esteban David Ubiedo (36), quien la amenazó con un arma de fuego, la obligó a subir al auto y la trasladó por diversas zonas, por momentos con los ojos vendados.



La mujer también le detalló a la policía que mientra la mantuvo atada, Ubiedo le produjo cortes y la golpeó cada vez que le dijo que no a alguno de sus pedidos.



Al requisar el auto, los efectivos encontraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, un cargador que contenía 10 proyectiles más otro en la recámara, otro cargador con 13 municiones del mismo calibre y una cuchilla de unos 30 centímetros de hoja y mango de madera con manchas de sangre.



El hombre quedó detenido a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Exaltación de La Cruz, donde se inició una causa por "amenazas agravadas, privación ilegítima de la libertad, lesiones y secuestro de armamento".



Las fuentes informaron que Ubiedo tenía un pedido de captura del Juzgado de Ejecución Penal 2 de La Plata desde el 3 de marzo de 2017, cuando se evadió de la Unidad Carcelaria 32 de Florencio Varela.



En ese penal, el ahora detenido había cumplido dos de los seis años de cárcel a los que había sido condenado por robo calificado, intento de homicidio y privación de la libertad.