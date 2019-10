Hasta el 11 de noviembre se puede participar de una nueva convocatoria de Audiocuentos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Hasta el 10 de noviembre está abierta la convocatoria para la cuarta edición de audiocuento.com.ar, en la que un jurado compuesto por Ester Cross, Ginés Cutillas y Diego Tomasi seleccionará 25 cuentos de la nueva narrativa hispanoparlante. Los impulsores de la iniciativa que busca promover la literatura argentina desde la narración oral y la ilustración, UnaBrecha y Grupo Heterónimos, informaron que para participar no hay restricciones de edad, residencia o nacionalidad, aunque los cuentos deben estar en español y no superar los 7000 caracteres con espacios. Para subir sus textos y conocer todos los detalles de la convocatoria se puede ingresar a audiocuento.com.ar/convocatoria. La plataforma audiocuento.com.ar, que ya superó las dos millones de visitas, está dirigido a personas no videntes, a docentes y alumnos de escuelas secundarias, y a todos aquellos que disfruten de la narrativa y quieran acceder a ella por diferentes medios, de manera libre y gratuita. Hasta la fecha puedan encontrarse 75 textos de autores consagrados y emergentes, como Samanta Schweblin, Ariana Harwicz, Andrés Neuman, Esther Cross, Inés Garland, Claudia Piñeiro, Marcelo Figueras, Iosi Havilio o Gabriela Cabezón Cámara. Además hay lecturas a cargo de Reynaldo Sietecase, Juan Di Natale, Dalia Gutmann, Bárbara Vitantonio, Nicolás Artusi, Hernán Panessi y Maru Drozd, entre otros. E ilustraciones de artistas como Rep, Kalil Llamazares, Natacha Goransky, Magda Castría, Tekaz y Petre.