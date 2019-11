Hinchas de River rosarinos protestan por el precio de las entradas con Newell`s

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Hinchas de River de Rosario y el sur santafesino protestaron hoy por el precio de 3.500 pesos que Newell's fijó para la entrada popular no socio del partido por la fecha 15 de la Superliga, que se jugará el sábado 30 de noviembre a las 21.45 en el Estadio Coloso Bielsa, informó el presidente del Museo de River en esta ciudad, Marcelo Ismael, a Télam.



"Estamos hablando con la gente de la filial de River en Rosario y con varios grupos de hinchas para organizar un boicot y no comprar las entradas para el partido contra Newell's, que no valen 3.500 pesos sino 3.850 porque hay que agregarle el 10 por ciento que te cobra la página para hacer la compra", abundó Ismael a esta agencia, en el barrio Tablada, del sur rosarino.



En este sentido, Ismael advirtió que "el precio al que pusieron las entradas es una vergüenza, tanto de parte de los dirigentes del club como de los de la AFA, que no pueden permitir que cobren eso por una entrada a la cancha a hinchas del Interior que casi nunca podemos ver a nuestro equipo".



Asimismo, uno de los referentes de los hinchas de River rosarinos recordó: "Además, en esa tribuna van a habilitar seis mil entradas, pero como van a poner dos pulmones en las puntas y otro en el medio, tenemos que estar todos apiñados y esquivando las piedras que te tiran desde las dos plateas de los costados".



Ismael reveló que "hay mucha bronca de grupos de hinchas en las redes sociales, yo estoy hablando con la Filial de River y con otros para no comprar las entradas, así como con hinchas de Buenos Aires que quieren conseguir sus boletos".



Por su parte, una fuente vinculada a los dirigentes de Newell's desestimó la posibilidad de que los hinchas de River dejen de comprar las entradas.



"Creemos que va a depender mucho de que River salga campeón de la Copa Libertadores, por eso apostamos a que las compren los hinchas de River del interior, que casi nunca pueden ver a su equipo en Rosario y, además, que puede ser el primer partido del flamante campeón de la Copa Libertadores", añadió.



Newell's aumentó un 133 por ciento el valor de la entrada popular no socio, calculado sobre la base de los 1.500 pesos que costaba en el partido con el Gimnasia de Diego Maradona, y los 3.500 pesos que cuesta ahora, sin contar el diez por ciento de gastos que cobra la página web boleteríavip, por única vez.