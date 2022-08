Horario, cómo ver y formaciones de Los Pumas vs. Australia por el Rugby Championship

Este sábado 13 de agosto, Los Pumas volverán a cruzarse de local contra los Wallabies, en San Juan. El seleccionado argentino de rugby saltará al campo de juego con cuatro variantes en relación a lo que sucedió el fin de semana anterior en Mendoza. Ahora, de nuevo ante Australia, por la segunda fecha del Rugby Championship, los de Michael Cheika quieren la primera victoria en el Estadio Bicentenario.

En esta ocasión, el segundo compromiso del seleccionado argentino de rugby se llevará a cabo este sábado desde las 16.10 horas. Tras el 41-26 del pasado fin de semana, Los Pumas quieren irse con una victoria ante su propio público. Sin embargo, todos aquellos que quieran apreciar lo que suceda en los ochenta minutos de juego, deberán ingresar a las señales de ESPN o Star+ en streaming.

Formaciones

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno, Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Juan Imhoff; Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Facundo Isa, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Tomás Albornoz, Lucio Cinti.

Australia: Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Lalakai Foketi y Marika Koroibete; James O’Connor y Nic White, Rob Valetini, Fraser McReight y Jed Holloway; Darcy Swain y Rory Arnold; Taniela Tupou, Folau Fainga’a y James Slipper (capitán).

Suplentes: Lachlan Lonergan, Matt Gibbon, Pone Fa’amausili, Nick Frost, Pete Samu, Tate McDermott, Irae Simone y Reece Hodge.

Fixture De Los Pumas

Fecha 1 vs. Australia - Sábado 6 de agosto en Mendoza. (derrota 26-41)

Fecha 2 vs. Australia - Sábado 13 de agosto en San Juan.

Fecha 3 vs. Nueva Zelanda - Sábado 27 de agosto en Christchurch.

Fecha 4 vs. Nueva Zelanda - Sábado 3 de septiembre en Hamilton.

Fecha 5 vs. Sudáfrica - Sábado 17 de septiembre en Buenos Aires.

Fecha 6 vs. Sudáfrica - Sábado 24 de septiembre en Durban.