Huracán perdió en el debut de Israel Damonte como DT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El debut de Israel Damonte no estuvo acompañado por el resultado, ya que su equipo cayó por 2 a 1 ante Universitario, de Perú, en el Torneo de Verano, Copa San Juan 2020, que se jugó esta noche en el estadio Del Bicentenario de esta ciudad, donde los visitantes, pese a la media docena de cambios por lado, dejaron mejores sensaciones futbolísticas que los de Parque de los Patricios.



Pero el amistoso sirvió de presentación pero, sobre todo, de preparación para ambos equipos, uno como el argentino que afrontará ante Atlético Nacional, de Medellín, Colombia, la primera fase de la Copa Sudamericana, mientras que los peruanos dirigidos por el uruguayo ex Independiente y Gimnasia La Plata, entre otros, Gregorio Pérez, de 71 años, lo hará por la misma ronda, pero de la Libertadores, ante Carabobo, de Venezuela.



El desarrollo fue equilibrado en general, con buenas intenciones en cuanto a intentar jugar con la pelota al pie por ambos lados, lo que le dio un tinte bastante atractivo al primer tiempo ante los pocos espectadores presentes en el estadio Bicentenario, de San Juan.



Y en esa primera mitad todo conducía a finalizar con el marcador cerrado, porque esas buenas intenciones terminaban siempre en tres cuartos de cancha del equipo rival, cuando las ideas desaparecían por partes iguales.



Sin embargo a los 36 minutos el zaguero huracanense Lucas Merolla, que había sufrido un corte debajo del mentón con bastante sangrado unos minutos antes, falló al querer bajarle con el pecho un centro desde la izquierda a su arquero Antonhy Silva y lo único que hizo fue facilitarle la conversión a Jonathan Dos Santos.



El segundo tiempo fue "otro partido", pero literalmente, porque ambos equipos modificaron el 60 por ciento de sus jugadores de campo y entonces el juego se volvió más farragoso y con menos contenido.



Y dentro de ese panorama lo mejor lo tuvieron que aportar inevitablemente las individualidades por encima de lo colectivo, destacándose en los de Parque de los Patricios el volante Rodrigo "Droopy" Gómez hasta que fue reemplazado y luego Martín Ojeda, proveniente de Racing, que con un impecable zurdazo de media distancia logró la paridad a los siete minutos.



La paridad siguió mandando entonces no solammente en el marcador sino también en el juego, hasta que casi a la misma altura de la conquista del primer tiempo el ex Banfield



Gonzalo Bettini, reemplazante del capitán Carlos Araujo, se vio desbordado por el promisorio Pablo De la Cruz por el lateral derecho y del consecuente centro atrás llegó otra promesa como el ingresado Alejandro Succar para darle la victoria a su equipo.



Así se cerró el debut extraoficial de Damonte con sus ayudantes de campo, los hermandos Mariano y Pablo Campodónico, en un Huracán que debe trabajar mucho para solventar un mal presente. Para "Goyo" Pérez, en cambio, el panorama parece más alentador, al margen del resultado.







- Síntesis -







Huracán: Antonhy Silva; Carlos Araujo, Nicolás Romat, Lucas Merolla y César Ibáñez; Mauro Bogado, Adrian Calello, Joaquín Arzura y Javier Mendoza; Rodrigo Gómez; Fernando Coniglio. DT: Israel Alejandro Damonte.



Universitario (Peru) : José Carvallo; Aldo Corzo, Junior Morales, Nelinho Quina e Iván Santillán; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Rafael Guarderas y Alberto Quintero; Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos. DT: Gregorio Elso Pérez.







Gol en el primer tiempo: 37m. Dos Santos (U).



Goles en el segundo tiempo: 7m. Ojeda (H) y 36m. Succar (U).



Ingresaron en Huracán: Martín Ojeda por Arzura, Gonzalo Bettini por Araujo, Juan Vieyra por Mendoza, Nicolás Cordero por Coniglio, Lucas Bareiro por Gómez y Sebastián Ramírez por Calello.



En Universitario ingresaron: Federico Alonso por Morales, Donald Millán por Barreto, Alejandro Succar por Dos Santos, Luis Urruti por Quintero, Jesús Barco por Alfageme y Pablo De la Cruz por Hohberg.



Amonestados: Bettini (H). Millán y Guarderas (U).







Arbitro: Fernando David Espinoza.



Estadio: Bicentenario de San Juan.