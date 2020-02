Huracán y Gimnasia quedaron a mano en Parque de los Patricios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata empataron esta noche 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios en la continuidad de la 18va. fecha de la Superliga



Rodrigo Gómez (2m. PT) anotó para Huracán y el colombiano Jonathan Agudelo (11m. PT) igualó para el 'Lobo' de Diego Maradona.



Las emociones se dieron antes del encuentro con un nuevo homenaje al astro entrenador del elenco platense y en los primeros 15 minutos con los goles. Pero el punto no le termina sirviendo a ninguno y ambos quedaron con 16 puntos.



En un flojo partido, tanto Huracán como Gimnasia demostraron el porqué son dos de los peores equipos de la Superliga.



Huracán, que tuvo dos situaciones que terminaron en el travesaño, suma ocho fechas sin victorias y es el elenco con menos goles del torneo con diez.



Y Gimnasia, si bien lleva cuatro sin perder, todavía no puede salir de la última posición de los promedios del descenso.



En el comienzo, el partido se abrió con un golazo de 'Droopy' Gómez con un disparo de afuera del área que se metió cerca del ángulo izquierdo del arco defendido por Jorge Broun.



Gimnasia reaccionó rápido y luego de un rechazo fallido de Nicolás Romat, el colombiano Agudelo armó una rápida diagonal y definió cruzado ante la salida del paraguayo Antony Silva.



Después de un comienzo electrizante, el partido se 'planchó' y recién cerca de la media hora, el “Globo” estuvo de cerca del gol, luego de un cabezazo de Briasco al travesaño.



En el segundo tiempo, el equipo de Israel Damonte volvió a avisar a los 10 minutos con un buen desborde de Briasco por derecha para el ingreso de Ojeda por el medio, pero “Fatura” Broun salvó al “Lobo” con una buena atajada.



Con empuje y pocas ideas, el local nuevamente estuvo cerca del triunfo, aunque una vez más el travesaño se lo negó, luego de un cabezazo del juvenil Cordero.



El equipo de Damonte no fue arrollador, pero por situaciones de peligro mereció llevarse la victoria en el primer partido del ex volante en el Palacio Ducó.



Lo de Gimnasia fue correcto en el primer tiempo con la rápida reacción, luego de un gol en contra tempranero. Pero en la segunda parte prácticamente no pisó el área rival.



A Huracán se le avecina una agenda cargada: el miércoles 5 debutará en la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional en Medellín, y el lunes visitará a Godoy Cruz de Mendoza por la Superliga.



Gimnasia, en tanto, recibirá el sábado 8 a Patronato en el Bosque platense, en un duelo directo por la permanencia.







-Síntesis-







Huracán: Antony Silva; Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Lucas Merolla y César Ibáñez; Mauro Bogado y Mariano Bareiro; Norberto Briasco, Rodrigo Gómez, Martín Ojeda; y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.







Gimnasia: Jorge Broun; Maximiliano Caire, Maximiliano Coronel, Paolo Goltz y Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Maximiliano Comba, José Paradela y Matías Pérez García; Lucas Barrios y Jonathan Agudelo. DT: Diego Armando Maradona.







Goles en el primer tiempo: 2m. Rodrigo Gómez (H); 10m. Agudelo (G)







Cambios: en el segundo tiempo, 15m. Sebastián Ramírez por Ojeda (H); 21m. Horacio Tijanovich por Pérez García (G); 26m. Javier Mendoza por Ibáñez (H); 33m. Leandro Contín por Barrios (G); 39m. Joaquín Arzura por Bogado (H) y Eric Ramírez por Comba (G).







Amonestados: Bareiro e Ibáñez (H); Tijanovich (quinta), Goltz, Coronel, Melluso, Paradela, Agudelo y Mancilla (G)







Árbitro: Silvio Trucco







Cancha: Huracán.