Impactante testimonio sacude la primera audiencia por el impeachment a Trump

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un diplomático de Estados Unidos testificó hoy en público y por primera vez que el presidente Donald Trump fue escuchado por un asesor preguntando a otro diplomático estadounidense sobre "las investigaciones" que reclamaba a Ucrania sobre su rival demócrata Joe Biden, por las que podría ser destituido.



En una histórica declaración en la Cámara de Representantes, el embajador estadounidense en Ucrania, Donald Taylor, afirmó además que ese otro diplomático, el embajador ante la Unión Europea (UE), dijo al asesor que "al presidente Trump le importan más las investigaciones sobre Biden" que Ucrania.



Taylor testificó ante la Comisión de Inteligencia de la cámara baja en la apertura de las audiencias públicas del proceso legislativo para definir si el presidente número 45 de Estados Unidos debe ser removido de su cargo por su pedido a Ucrania, en apenas la cuarta investigación de juicio político de la historia del país.



Las audiencias, transmitidas por TV y las redes sociales, dan la primera oportunidad a los estadounidenses de ver y escuchar testimonios sobre el proceder de Trump y considerar por sí mismos si el presidente abusó de su poder al reclamar una investigación sobre un rival político que además podría ser su retador en las elecciones del año próximo.



El mandatario republicano, en declaraciones en la Casa Blanca, volvió a arremeter contra la oposición demócrata y a calificar el proceso de "caza de brujas" y además tuiteó o retuiteó 30 veces en el día mensajes críticos sobre la investigación.



En el Congreso, Taylor declaró que su equipo de asesores le contó recientemente que uno de ellos pudo oír a Trump hablando por teléfono con el embajador ante la UE, Gordon Sondland, el día después de la conversación telefónica entre el presidente y su par de Ucrania que desató el pedido de juicio político, que ocurrió el 25 de julio.



El asesor explicó que Sondland llamó a Trump y que éste le preguntó sobre "las investigaciones". El embajador contestó que las autoridades ucranianas estaban "listas para avanzar" con ellas, dijo Taylor.



El asesor preguntó más tarde a Sondland qué pensaba Trump sobre Ucrania.



"El embajador Sondland respondió que al presidente Trump le importan más las investigaciones sobre los Biden, por las que está presionando (el abogado personal del presidente, Rudy) Giuliani", que Ucrania, testificó Taylor, informó CNN.



La investigación de juicio político comenzó el mes pasado, impulsada por la oposición demócrata, con audiencias a puertas cerradas. La Cámara de Representantes aprobó este mes el procedimiento que se seguirá desde ahora, incluyendo audiencias públicas.



El escándalo fue destapado por un informante de los servicios secretos estadounidense que se enteró del contenido de la conversación entre el presidente y su colega ucraniano, Vladimir Zelenski.



El informante elevó una denuncia a sus superiores en la que dijo que Trump había presionado a Zelenski para que investigara a Biden y a su hijo Hunter, que trabajó para una compañía de gas en Ucrania, y que la Casa Blanca estaba reteniendo ayuda militar a Ucrania en el momento de la llamada.



Taylor dijo en su testimonio que retener la ayuda militar "fue ilógico. No se podía explicar. Fue demencial".



Tanto Taylor como el otro testigo en declarar hoy, George Kent, uno de los subsecretarios adjunto del Departamento de Estado, desobedecieron órdenes de la Casa Blanca de no testificar. Ambos habían sido intimados por el Congreso.



Kent refutó una de las acusaciones centrales del oficialismo republicano contra Biden, al decir que nunca escuchó a ningún funcionario intentado impedir investigaciones en Ucrania sobre Burisma, la compañía para la que trabajó Hunter Biden hasta este año.



Kent dijo que en 2015 él mismo manifestó temores a un "conflicto de intereses" por el hecho de que el hijo del entonces vicepresidente trabajara en la junta directiva de una compañía de gas de Ucrania.



"Sin embargo, no presencié ningún esfuerzo de ningún funcionario estadounidense para blindar a Burisma de una investigación", dijo.



Una vez que se complete la investigación, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votará si presenta cargos contra Trump, para lo cual se necesita mayoría simple.



Si la Cámara aprueba el impeachment, el tema pasará al Senado, donde se realizará el juicio político, quizás a principios de 2020. Allí se requiere mayoría de dos tercios para destituir a Trump, y los republicanos tienen mayoría.



Trump es el cuarto presidente de Estados Unidos sometido a una investigación de juicio político.



De los otros tres, Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869) fueron absueltos, mientras que Richard Nixon (1969-1974) renunció antes de ser acusado, a consecuencia del escándalo de Watergate.