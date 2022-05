¡Impresionante! Hinchas argentinos se adueñan de Londres antes de la Finalissima

Este miércoles 1 de junio, la Selección Argentina tendrá una nueva oportunidad de campeonar, en la Finalissima. Ante el combinado de Italia, los de Lionel Scaloni volverán a disputar un certamen, cosa que emociona a todos los fanáticos de la Scalonetta. Por eso, en Londres, a horas del espectáculo histórico entre los campeones de Europa y América, los aficionados empiezan a darle otro tono a la previa.

En diferentes puntos de Inglaterra, específicamente en Londres, miles de argentinos empiezan a corear las canciones más reconocidas para la Selección Argentina. De esa forma, en estas últimas horas, se han ido viralizando diferentes imágenes en las redes sociales. Por ese motivo, cada vez hay más expectativas de lo que pueda ocurrir en la Finalissima, un compromiso que será visto en todo el planeta.

Como de costumbre, se escucharon algunas frases como: "El que no salta, es un inglés", "esta es la banda loca de la Argentina, la que de las Malvinas nunca se olvida, la que deja la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones", entre otras. No obstante, las banderas argentinas empiezan a copar cada vez más las cercanías de Londres, soñando con un Wembley en el que la "Albiceleste" sea local.

Ya se vive la Finalissima

Con ese marco, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa este martes, donde justamente afirmó: "Lo importante es no creerse invencible. Está bueno que la gente piense que somos campeones y que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Si alguna vez caemos, no pasa nada. Me tiene intrigado. Está todo tan bien que como técnico tenga que alertar a los jugadores".

"Que los hinchas canten ´dale campeón´ me parece perfecto y es emocionante. Que nadie se relaje y que sigan tirando para adelante. Debemos creer en competir con cualquiera sin confiarnos. Nos gustaría ganar porque es un título, pero lo más importante es el objetivo de acá a noviembre. Seguir con la línea de juego. Jugar con esta camiseta siempre implica salir a jugar todos los partidos de igual a igual y competir al máximo. Eso es lo que vamos a hacer mañana", reconoció también el entrenador.