Infectólogo analizó el panorama de San Juan: "No hay una necesidad de no volver al colegio"

En medio del avance de la segunda ola en San Juan, el médico infectólogo Emilio Galdeano, jefe de infectología Infantil del Hospital Doctor Guillermo Rawson visitó el piso de Yo Te Invito y dialogó con sus anfitriones, Ana Paula Zabala y Facundo Merenda, sobre algunas dudas frecuentes sobre el Covid-19 en niños. Además, respondió también la duda del debate que se ha estado generando en los últimos días sobre los chicos deben o no volver a la escuela.

"(Los chicos) Se pueden contagiar si se rompen las medidas de cuidado. Hay que mantener el distanciamiento y el no contacto entre niño y niño y con el maestro y así se mantienen los riesgos al mínimo", dijo al aire. Además, agregó que "es muy importante acostumbrar al niño a usar su tapaboca y no retirárselo. Las maestras deben procurar que los niños estén permanentemente con el tapabocas y cumpliendo con las medidas de desinfección. A mí me parece desde la pediatría que esto no supone la necesidad no volver al colegio o de no asistir a las escuelas", dijo el especialista en el programa que se emite de lunes a viernes por Canal 5 Telesol.

Otro tema discutido fue si los niños podían o no contagiar o si contagiaban más o menos que los adultos.“Los niños se pueden infectar, pero se infectan menos de un adulto y la capacidad de tener una enfermedad grave es menor. Los niños contagian igual que los adultos. Pero en general los niños no se contagian de sus pares sino del adulto con el que viven en el domicilio", respondió.

El médico que se encuentra trabajando en la primera línea explicó que los niños tiene más probabilidades de infectarse a medida que crecen, puesto que no cuentan con una enzima llamada AC1 que se une al virus favorece la penetración y que la adquieren a partir de los diez años, razón por la cual los casos en menores de esa edad son menos frecuentes.

Desde el inicio de la cuarentena, el Hospital Dr. Guillermo Rawson ha dispuesto un ala especial en el hospital de niños para los casos de coronavirus. Desde entonces, solo ha habido 16 casos. "La mayoría son asintomáticos o muy leves que no requieren internación. Hasta hora hemos tenido 16 niños y último en febrero. La segunda ola de Covid-19 a pediatría no la ha tocado", expresó. Sobre la necesidad de internación dijo que se reservan para "Los que requieran algo que el hospital le pueda brindar y no lo tenga en su casa. En ese caso se lo interna. En otros casos, los niños pueden asistir a los hospitales periféricos", señaló. Todavía no existe una vacuna aplicable a niños, pero el laboratorio Pfizer ya está experimentando una vacuna en menores de 12 años hasta 18 años.

El infectólogo también hizo énfasis en la no necesidad del hisopado del niño y que solamente se reserva para los casos de internación. "Es importante estar atento a los síntomas que son los mismos que en los adultos: fiebre, tos, síntomas respiratorios. También es importante tener en cuenta las comorbilidades. Lo recomendable es hacer un aislamiento en familia hasta ver si se trataba de un simple catarro u otro tipo de enfermedad. En todo caso, asistir a la consulta", dijo.

"Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy en día la información ha sido muy variada. Tenemos que aprender a cuidarnos de la infodemia que afecta a los padres y al público en general", cerró.

VIDEO