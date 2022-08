¡Infernal! Es argentino, noqueó viralmente a su rival y se ganó un contrato con UFC

Este martes 16 de agosto, otro argentino logró tener un contrato con UFC y lo hizo de maravillosa forma. En la sexta temporada del Dana White´s Contender Series, en lo que fue la cuarta semana, Esteban Ribovics noqueó a su rival y entró a la empresa más importante del mundo de las MMA. Tras noquear a Thomas Paull en el primer round, logró un 11-0 con 100% de finalizaciones. Ahora, representará a su país.

Tras la victoria, Esteban le dijo a Laura Sanko: “En los pesajes, dije que esto era lo que iba a hacer. Iba a hacer algo para realmente sacarle algo a Dana, y una promesa hecha era una promesa cumplida, y lo conseguí. Ese es mi estilo. Prometo que será así, y prometo que será aún más impresionante cada vez”. Sin dudas, cumplió su sueño de flamear la bandera argentina en el octágono más famoso del planeta, el de UFC.

Publicidad

Ya se veía dentro de UFC

Dos meses atrás partió del Alfa Team de Córdoba a Sanford MMA, en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Ahí, sólo una cosa se le cruzaba por la cabeza: llegar a lo más alto de las MMA. “Varias personas me ayudaron, entre familia, amigos y sponsors. Todos aportaron un poco para que yo pueda cumplir esto”, fue lo que informó Ribovics en la previa, ilusionado con conseguir una nueva victoria por finalización.

A su vez, su colega y compatriota Emiliano Sordi, ganador del cinturón y el millón de dólares en PFL en el año 2020, hizo algo más por él. Ambos viven en la actualidad y ya se conocían desde Córdoba. El "Dogo" dialogó con su mánager, el reconocido Ali Abdelaziz, sobre el "Gringo" de Salta. “Vio mis últimas dos peleas y le gustó. Me apoyó, me dijo si quería que lo represente y me consiguió la oportunidad. Me dijo si quería entrar al Contender y le dije que sí. También todo por mi récord, si no tenés un buen récord no te van a llamar. A Dana White le tiene que gustar los prospectos”, sentenció el el nuevo peleador de UFC.

Resultados del DWCS 6 semana 4

Esteban Ribovics venció a Thomas Paull por KO - Ronda 1, 1:30.

Claudio Ribeiro venció a Iván Valenzuela por KO - Ronda 1, 0:25.

José Johnson venció a Jack Cartwright por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28).

Hailey Cowan venció a Claudia Leite por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Nazim Sadykhov venció a Ahmad Hassanzada por KO - Ronda 3, 1:59.