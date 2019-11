Intendentes peronistas bonaerenses celebraron la libertad de Lula Da Silva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Intendentes peronistas de varios municipios bonaerenses celebraron hoy la liberación del ex presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y advirtieron que "soplan vientos de cambios en nuestros países".



"La libertad a Lula es una gran noticia para quienes creemos en una América Latina democrática, justa y solidaria", escribió en su cuenta de Twitter el titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, respecto del ex mandatario de Brasil, quien recuperó ayer la libertad luego de permanecer 580 días detenido para esperar el desarrollo de los procesos judiciales en su contra.



En esa línea, Mariano Cascallares, jefe comunal de Almirante Brown, celebró que "soplan vientos de cambio en nuestros países!", al mencionar que participó del II Encuentro del Grupo De Puebla junto a dirigentes latinoamericanos y destacó: "Con la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva se abre una nueva etapa política. ¡Hoy Brasil, América Latina y el mundo son un poco más justos!".



"580 días esperando este momento. Soplan vientos de libertad en la región. Volvamos a poner a Latinoamérica de pie. ¡Celebramos con mucha emoción la liberación del compañero Lula!", escribió Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, quien también refirió que "Renace América Latina", y retuiteó una imagen subida por su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, junto a Dilma Rousseff, una de las dirigentes invitadas al encuentro Grupo De Puebla.



Insaurralde, más temprano, había replicado el mensaje del presidente electo Alberto Fernández: "El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes. Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos!".



En esa línea, Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, remarcó: "Cuando el calor del pueblo se mantiene intacto. Cuanta esperanza abre la libertad de Lula. Nos pone muy felices", al igual que Juan Pablo de Jesús, de La Costa, quien escribió una frase del cantante español Joaquín Sabina para describir el momento: "Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. El mundo se convierte en un lugar mejor con #LulaLivre".



También celebró el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien subió la foto del momento en el que Lula salió del penal y escribió: "Suena fuerte el himno de la alegría, arriba los corazones de Latinoamérica...Lula Livre!"



"Por la Patria Grande. Por todas y todos. Por Lula", celebró Juan Ustarroz, de Mercedes, mientras que el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, señaló en redes sociales que "la persecución política que soportó Lula es una muestra de cómo operan contra quienes buscan una Latinoamérica Unida. Lula la Patria te abraza".



En tanto, Gabriel Katopodis de San Martín mencionó el II Encuentro del Grupo de Puebla y dijo que desde allí "celebran la liberación y el saludo oficial de Lula", mientras que su par de Florencio Varela, el intendente Andrés Watson, retuiteó un mensaje de la cuenta del Partido Justicialista en la que citan una frase Lula y refirió que "Latinoamérica se levanta unida en el marco de una agenda donde el pueblo es protagonista", tras subir una foto de Fernández en el II Encuentro del Grupo De Puebla.



Luiz Inácio Lula da Silva recuperó ayer la libertad, tras la decisión del juez federal Danilo Pereira Junior.



El líder del PT estuvo preso 19 meses en un penal federal de Curitiba, como parte de una condena de 8 años y 10 meses por corrupción.