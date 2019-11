Interpol emitió un alerta roja para detener a Juan Darthés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Interpol libró un alerta roja para detener al actor Juan Darthés cumpliendo, así, con el pedido de la justicia de Nicaragua, país donde es investigado por la "violación agravada" de la actriz Thelma Fardin.



"Confirmo que la orden está emitida", dijo a Télam Sabrina Cartabria, abogada de Fardin, quien agregó que fue emitida ayer, y que se hizo pública este viernes.



Darthés, cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabul, está viviendo en Brasil, país donde nació y adonde decidió refugiarse luego de la denuncia por violación.



El acusado tiene la doble nacionalidad argentina y brasileña, y Brasil no tiene tratado de extradición con Nicaragua.



El 17 de octubre último la justicia nicaragüense ordenó la detención y captura internacional de Darthés por el delito de "violación agravada" de Fardin.



Respecto a la orden emitida por Interpol, el abogado defensor de Darthés, Fernando Burlando, confirmó el alerta roja, y agregó que su intención “es llegar a juicio en Brasil”.



“Cualquier delito vinculado a tema sexual en Nicaragua, no importa si sos inocente o culpable, hasta el juicio, vas preso”, agregó el abogado, quien recordó que, de todos modos, “cuando suceden casos relacionadas con pedidos de extradición, la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo” del país al que le es requerido el pedido.



Respecto a cómo continuará el pedido de extradición, agregó: “Seguramente manden toda la documentación vinculada a este pedido de captura a la localidad donde está radicado Darthés. Una vez que llegue, seguramente lo van a convocar y decidirá la misma justicia”.



Burlando reconfirmó, en declaraciones hechas esta tarde a la prensa, que su defendido se encuentra en Brasil, más exactamente, en algún lugar del Estado de San Pablo.



“Queremos llegar a juicio en Brasil”, dijo, “vamos a intentar para que se realice en Brasil”, insistió.



La cadena de TV brasileña O Globo emitirá este domingo, en horario central, un documental sobre Darthés, en su programa "Fantástico: O Show da Vida".



En ese ciclo, los conductores Poliana Abritta y Tadeu Schmidt presentarán un informe especial sobre el actor, en el que se dará cuenta de las acusaciones que pesan en su contra -las de las actrices Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Co- y la denuncia penal que presentó Fardin ante la Justicia, acusándolo de haberla violado durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, cuando ella era menor de edad.



Fardin denunció a Darthés en diciembre ante la justicia de Nicaragua y luego lo hizo públicamente junto al colectivo de Actrices, de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, en un hotel de Managua, adonde habían viajado junto al elenco de la tira televisiva Patito Feo.