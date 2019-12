Investigan si joven con quemaduras en el 90% del cuerpo se roció con alcohol o la quemó la pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La justicia investiga si una mujer que se encuentra internada con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo en un hospital de la localidad bonaerense de José C. Paz, se autoroció con alcohol y se prendió fuego durante un pelea con su pareja o si la quemó el novio como denuncia la familia de la víctima, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Si bien se conoció hoy, el hecho ocurrió el sábado pasado en una vivienda de la calle Muñiz al 5900 de José C. Paz y tuvo como víctima a una joven identificada como Bárbara Balbuena (29), quien se encuentra internada en terapia intensiva, en coma farmacológico y con pronóstico reservado en el Hospital Domingo Mercante de la mencionada localidad del conurbano.



Su pareja, Cristian Sánchez (37) también fue atendido en el mismo hospital con quemaduras en brazos y piernas, pero hasta el momento la fiscalía que interviene no dispuso ninguna medida.



“Estamos tomando todas las declaraciones y esperando las pericias. Hasta el momento no hay elementos firmes para sostener que se trató de un intento de femicidio por parte de la pareja, pero estamos en plena etapa de investigación y no se descarta ninguna hipótesis”, dijo a Télam una fuente judicial.



La misma fuente indicó que las lesiones que Sánchez presentaba en brazos y piernas son compatibles con las maniobras que declaró haber hecho, abrazando a su pareja, para intentar apagar el fuego.



Tanto voceros policiales como judiciales indicaron a Télam que de acuerdo a lo que surge de las declaraciones de un médico y una médica que en el hospital llegaron a dialogar con Bárbara antes de que pierda la consciencia, la propia víctima les dijo que ella misma se había rociado con alcohol y generado el fuego.



Sin embargo, la madre de la víctima, María, denunció hoy en declaraciones efectuadas a la prensa en la puerta del hospital, todo lo contrario, es decir, que su hija llegó a contarle a una amiga que “Cristian la había prendido fuego”.



“En todo momento decía que él la prendió fuego, hay un custodio que lo escuchó”, dijo la madre al canal TN.



La mujer explicó que en los cinco años que llevaban de relación, “siempre tuvieron peleas de pareja” y que incluso en una oportunidad Sánchez le hizo “perder un embarazo” por los golpes que le dio en una paliza.



“Mi hija no se iba a matar nunca. La justicia dice que está actuando de oficio, que hay que esperar las pericias y que él está libre porque no tiene ninguna imputación”, señaló.



María también se preguntó por qué Sánchez en vez de llamar a la policía o a un servicio de emergencias médicas, llamó a un amigo.



“¿Quiso pedir ayuda para mi hija o quiso huir? ¿Por eso llamó al amigo?”, señaló la mujer, quien además, sobre el delicado estado de salud de su hija, afirmó: “Me queda esperar un milagro”.



En otra entrevista al canal Crónica TV, María afirmó que Sánchez “es un drogadicto” y que tuvo una discusión con él cuando lo atendían en el hospital y le dijo: “¿Estás contento hijo de puta?”, y el novio de Bárbara le contestó: “Yo sabía cuál iba a ser el final de tu hija, qué te venís a hacer la madre ahora”.



La causa, caratulada inicialmente como “averiguación de ilícito”, está a cargo de la fiscal Gloria Silvana Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada de Malvinas Argentinas, y las actuaciones policiales las realiza la comisaría 1ra. de José C. Paz.