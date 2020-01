Investigarán lazos familiares de la pareja del acusado por el ataque al casino con ex jefe policial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, anunció que iniciará una investigación en Asuntos Internos de la Policía provincial para determinar si el ex jefe de la fuerza, Marcelo Villanúa, tiene algún vínculo con el lugarteniente de "Los Monos" imputado hoy por el ataque a tiros al casino de Rosario que derivó en un homicidio.



"Me acabo de enterar por los medios de ese tipo de vínculos", dijo Saín sobre la relación de parentesco entre la pareja de Maximiliano "Cachete" Díaz (31) -acusado como partícipe del homicidio en el casino-, Flavia Broin, y la esposa de Villanúa.



El ministro dijo que "lo vamos a investigar desde Asuntos Internos y no vamos a tener miramientos en avanzar con estas tramas criminales que siempre han tenido protección policial".



Según reveló hoy el medio Aire de Santa Fe, Broin es hermanastra de un oficial de policía, Fernando González, que fue secretario de la Policía de Rosario.



Ambos son sobrinos de Adriana Corrales Antunes, ex directora de Personal de la fuerza de seguridad, que está casada con Villanúa.



El comisario estuvo al frente de la fuerza en Rosario y en febrero de 2018 fue designado como jefe de la Policía de Santa Fe, hasta que la actual gestión lo pasó a retiro.