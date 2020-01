Joven rociada con alcohol y quemada dijo que su ex pareja "siempre la amenazaba" con matarla

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una joven de 20 años que sufrió quemaduras en su cuerpo tras ser rociada con alcohol y prendida fuego por su ex novio el miércoles último en la ciudad de Córdoba, aseguró hoy que el hombre "siempre amenazaba" con matarla y que la sometía a golpizas en el cuerpo pero se cuidaba de "no dejar moretones".



Se trata de Naomi, quien tiene dos hijos de 1 y 4 años con su agresor, quien quedó detenido, y permanecía internada en el Instituto del Quemado de Córdoba tras sufrir quemaduras de segundo grado en la mitad del cuerpo del lado izquierdo.



En declaraciones al Canal 12 de Córdoba, la joven relató que el ataque de su ex pareja ocurrió el último miércoles en su propia casa del barrio Villa Boedo, en la ciudad de Córdoba, y que todo se originó porque el hombre se negaba a aceptar que la relación se había terminado.



La mujer, quien denunció el hecho ante la Unidad Judicial 10 de la capital provincial, detalló que se habían separado hacía cuatro meses, tras cinco años en pareja, porque él ejercía violencia de género sobre ella "tanto física como verbal".



De acuerdo a su relato, el hombre la “golpeaba” la mayoría de las veces cuando estaban solos, aunque también lo hacía "frente de los nenes".



"Quería que volviéramos. Me celaba todo el tiempo. Siempre amenazaba con matarme", añadió Naomí en declaraciones a la radio.



Además, confesó que siempre le pegaba ·en partes del cuerpo donde no le dejaba moretones: en la cabeza y en la zona de los riñones. Nunca me dejó marcas. Pero siempre me quedaba doliendo", relató.



Asimismo, dijo que la primera vez que lo denunció fue cuando le pegó una trompada en la cabeza, tras lo cual se dirigió a la policía y pidió la exclusión de hogar y una orden de restricción, pero "jamás" fue notificado. “Todo continuó con normalidad, como si nada hubiera pasado”, afirmó.



El último episodio ocurrió este miércoles, cuando el joven fue a buscar a los hijos de ambos a la casa de Villa Boedo y, tras una discusión, la roció con alcohol y la prendió fuego, tras lo cual escapó del lugar.



La víctima manifestó que un vecino la vio que las llamas cubrían su cuerpo y la asistió para apagar el fuego, y luego la trasladó hasta un centro asistencial para las observaciones primarias.



Desde allí fue derivada al Instituto del Quemado donde se determinó que sufrió quemaduras de segundo grado en la mitad del cuerpo del lado izquierdo.



"Yo tenía el pelo largo y eso me salvó de que no me quemara la cara", relató Naomí, quien agregó que su ex pareja quedó detenido ayer acusado por el delito de "tentativa de homicidio".