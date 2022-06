Jubilaciones por tareas de cuidados: en San Juan hay mas de 5.000 beneficiarias

En julio del 2021, desde ANSES se lanzó el programa "jubilación por tareas de cuidados" para todas aquellas mujeres mayores de 60 años, en edad jubilatoria, pero que no cumplían con los años de aportes. Desde las oficinas de la sede en la provincia, indicaron que son 7.000 las madres sanjuaninas en condiciones de gozar de este beneficio. Actualmente, solo 5.000 mujeres iniciaron los trámites en las diferentes oficinas y ya disponen del cobro.

Este beneficio permite que las madres tengan la oportunidad de sumar los años de aportes correspondientes, gracias a cada uno de sus hijos. Por cada uno de ellos, la beneficiaria sumará 1 año y en el caso particular de tener hijos adoptados o discapacitados, se computarán dos años.

En diálogo para DIARIO HUARPE, Pablo Ruiz, gerente de ANSES, sede San Juan, indicó que desde que se lanzó el programa, en la provincia tuvo una excelente aceptación y ya fueron más de 5.000 mujeres las que se acercaron por las diferentes oficinas para tramitar el beneficio. "Estamos contentos con el número de mujeres interesadas, el haber dejado las tareas laborales para el cuidado de los hijos debe tener su reconocimiento", mencionó.

Por otro lado, Ruiz, también se mostró preocupado por las 2.000 mujeres que cumplen con los requisitos, pero aún no han iniciado el trámite correspondiente. "Queremos llegar a esas mujeres que, tal vez por desconocimiento o creer que no cumplen con las condiciones, aún no se acercaron a tramitar su beneficio. Estamos preocupados porque se trata de un número significativo. Les pedimos que vayan por las oficinas para ser asesoradas", indicó el titular.

En cuanto a aquellas mujeres que se encuentren próximas a cumplir con la edad requerida, el gerente recomendó comenzar con la actualización de los datos de la interesada, por medio del portal MI ANSES, y recolectar la documentación requerida para adelantar pasos y acelerar los tiempos.

Ruiz destacó, que la modalidad para arrancar cualquier trámite dentro de las oficinas, continúan siendo por medio de un turno, pero que desde hace dos meses, particularmente para jubilados, tienen una modalidad diferente. "Se trata del programa "feliz cumpleaños". Esto permite que las mujeres de 60 y los hombres de 65 años, puedan ir el día de su nacimiento a cualquier oficina sin tener que solicitar turno previo y empezar su jubilación", expresó.

Es importante destacar y con el objetivo de evitar que los adultos mayores caigan en estafas, que al futuro jubilado se le notificará de esta acción por medio de un mail que recibirá por parte de ANSES, donde se le informaran las indicaciones para presentarse el día y la hora asignada junto con su DNI.

Cómo jubilarse

El beneficio está destinado a todas aquellas mujeres que tengan 60 años o más y que no hayan podido completar sus años de aportes. Por cada hijo que la beneficiaria tenga, se contabilizara un año y en el caso particular de tener hijos adoptados o con discapacidad, serán dos.

La interesada deberá ingresar al portal de MI ANSES con su Clave de Seguridad Social y revisar que toda su información personal y la de los hijos este correctamente cargado, en caso de no estarlo, es necesario actualizarla. Posteriormente, en la página de ANSES solicitará un turno bajo el lema "asesoramiento por tareas de cuidado". Finalmente, la beneficiaria deberá asistir con la documentación requerida, el día y la hora asignada en el turno previo.

Documentación

DNI de la madre.

Partidas de nacimiento de tus hijas o hijos.

Si tenés hijas e hijos con discapacidad: Certificado de Discapacidad (CUD).

Si tus hijas e hijos son adoptados: Sentencia de adopción.